La pandemia no para al Lizarte

Actualizada 20/03/2021 a las 06:00

La pandemia del covid-19 ha golpeado con dureza a toda la sociedad. También al deporte, al ciclismo, al campo amateur y a los patrocinadores. El año pasado cayó buena parte del calendario, también alguna casa patrocinadora. Pero hay quienes siguen firmes en la apuesta ciclista. Es el caso del Lizarte, que cumplirá en 2021 su decimosexta temporada en el pelotón. El conjunto de manolo Azcona y Juanjo Oroz afronta una temporada con una plantilla de 22 corredores muy renovada y el objetivo de volver a ser una referencia dentro de la categoría.

En tiempos de incertidumbre, como los que vivimos, tener seguridad y transmitirla es mucho. Óscar Huarte y Lizarte siguen apostando por el ciclismo. Con idénticos medios, incluso redoblando la apuesta. Manolo Azcona y Juanjo Oroz han incorporado a la estructura la sabiduría del alavés Javier Ruiz de Larrínaga al staff técnico, donde va a trabajar mano a mano con Jon Armendáriz y Javier Garayoa.

“Tenemos una muy buena plantilla, con gente competitiva. Es verdad que tenemos muchos juveniles, siete, y que con ellos habrá que tener paciencia, ir a su paso, pero el bloque es muy sólido”, comentaba ayer el alavés.

SOBRE LA MARCHA

Al Lizarte de 2021 le va a pasar como a todos los equipos, que van a tener que saber improvisar sobre el momento, sobre las circunstancias con las que se compite. Una pandemia, posibles suspensiones... o no invitaciones. El conjunto magente verá limitada este año su participación fuera de nuestras fronteras a la Ronde del Izoard, en Francia. El Giro sub 23 y el Giro de Aosta no le han cursado invitación.

Eso, y hacer muy bien lo de casa. El año pasado, en una temporada inédita y atípica, consiguieron seis victorias y pasaron a dos ciclistas al Kern Pharma: Raúl García y Álex Jaime.

En lo que va de temporada Lizarte ha corrido cuatro carreras de las que ha conseguido ganar en dos. Iván Cobo en el Memorial Santesteban y Raúl Rota en el Trofeo Escola.

CORREDORES



Antonio Nieto (Extremadura)

Pablo Carrascosa (Extremadura)

Jorge Gutiérrez (Etxtremadura)

Daniel Criado (Madrid)

Pablo Castrejana (Burgos)

Igor Arrieta (Navarra)

Unai Aznar (Navarra)

Mikel Retegui (Navarra)

Diego Uriarte (Navarra)

Javier Ibáñez (Álava)

Jon Gil (Navarra)

Pablo Castrillo (Huesca)

Dylan Westley (Reino Unido)

Juanjo Rosal (Cataluña)

Iván Cobo (Cantabria)

Pau Miquel (Cataluña)

Unai Esparza (Navarra)

Sinuhe Fernández (Asturias)

Mateo González (Soria)

Raúl Rota (Cataluña)

Eugenio Sánchez (Alicante)

Sergio Tu (Taiwan)



STAFF



Jon Armendáriz

Javier Ruiz de Larrínaga

Javier Garayoa