El navarro Óscar Rodríguez tiene hambre de carreras

Actualizada 14/02/2021 a las 06:00

La última vez que Óscar Rodríguez, el ciclista navarro que milita en el Astana, se colocó un dorsal fue el pasado 25 de octubre en la etapa final del Giro de Italia. Desde entonces, entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento para su primera carrera de 2021, que en principio serán la Drome Classic y la Ardeche Classic los próximos 27 y 28 de febrero.

La pandemia del coronavirus está haciendo trizas las planificaciones de los organizadores, equipos y ciclistas. En principio el ciclista burladés tenía en su programa estar en el Tour de La Provence para después disputar Cataluña, Miguel Induráin, Vuelta al País Vasco y el Tour de los Alpes. Pero por ahora se ha quedado sin correr la prueba francesa y debutará en las dos clásicas del 27 y 28 de febrero. Luego espera que las cosas vayan con normalidad, porque se espera que entre marzo, abril y mayo se puedan disputar las carreras que estaban previstas, más las que se han aplazado en febrero.

“Es una situación extraña, porque se están suspendiendo carreras, y en el equipo tienen que reorganizar las cosas y dar carreras a los que deberían estar corriendo ahora”, comentaba este sábado el navarro del Astana. “Yo tengo ganas de empezar a competir ya, creo que estoy en un buen momento de forma, pero voy a seguir entrenando bien para que me lleven a las carreras, hay que ganarse el puesto”.

VOLVER A LA VUELTA A ESPAÑA

Óscar Rodríguez terminó la temporada 2020 coincidiendo con el final del Giro de Italia. Después se tomó unas vacaciones para recuperar física y sobre todo mentalmente de un año que había sido muy exigente en cuanto a entrenamientos, condensado en cuanto a competición y de mucho desgaste por la incertidumbre.

En noviembre ya comenzó a poner los pilares de lo que será su temporada 2021, y hace unas semanas permaneció concentrado con su equipo, el Astana, en Benidorm. “Hicimos un muy buen trabajo durante aquellos días”, comentaba el navarro.

Durante la concentración mantuvo algunas conversaciones con el mánager general del equipo Alexandre Vinokourov, de carácter más general. Y con su director deportivo Giuseppe Martinelli en cuanto a sus objetivos para esta temporada.

A Óscar Rodríguez le gustaría volver a la Vuelta a España, después de la experiencia del año pasado en el Giro de Italia. El jueves se presentó la carrera y Óscar ya le ha echado un vistazo al recorrido.

“La Vuelta a España es una carrera que me encanta, he visto el recorrido y me ha gustado mucho. Hay mucha montaña, es un recorrido duro”, comentaba Óscar Rodríguez. “Hay sitios que conozco, como la Cobertoria, y la etapa de Albacete me parece la más dura. No conozco El Gamoniteiro, ni tampoco toda la zona de Galicia, pero ya habrá ocasión si me llevan. A mí me gusta la Vuelta y me gustaría hacer una buena carrera”.

Óscar Rodríguez ha descartado de momento volver al Giro de Italia. Y no porque la experiencia del año pasado no fuera buena (no marchó como esperaba), sino por la época del año en la que se corre, que no le es la más favorable, si es que se disputa en las fechas previstas.

“Es una buena carrera y la montaña. Pero en las fechas normales el Giro no es una carrera que me vaya bien, porque es la época del año en la que yo tengo más problemas por las alergias, y creo que no tiene mucho sentido ir en esas condiciones·”.

¿Y el Tour? Óscar Rodríguez es perfectamente consciente de que, salvo que haya un comienzo de año sorprendente en cuanto a resultados y rendimiento, la competencia para estar en el Tour es mucha y buena. “Ir al Tour está muy complicado, en este equipo hay gente de muchísimo nivel”, explica.

2021 es una temporada crucial para Óscar Rodríguez. Concluye su ciclo de dos temporadas con el Astana, se juega la renovación. “Sé que tengo que hacer una buena temporada y estoy trabajando duro y sé que me va a tocar esperar hasta el final porque a mediados de año solo renuevan las figuras”, concluye.

Es el 2021 de Óscar Rodríguez y mientras llegan las carreras sigue entrenando con Berrade, Sanz, Amézqueta...

EN DATOS



248 días de competición suma Óscar Rodríguez desde que debutó en profesionales en 2016.



SUS EQUIPOS

2016 Euskadi-Murias 16 días

2017 Euskadi-Murias 42 días

2018 Euskadi-Murias 71 días

2019 Euskadi-Murias 69 días

2020 Astana 50 días

2021 Astana -



SUS HITOS

Ganador 13ª etapa de la Vuelta a España 2018

51º Vuelta a España 2018

22º Vuelta a España 2019

45º Giro de Italia 2020