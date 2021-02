Actualizada 01/02/2021 a las 06:00

Marsella, donde los ciclistas alucinan porque las motos hacen caballitos por las calles, suponía ayer la apertura de la temporada francesa, y casi la europea. Allí acudió el equipo Caja Rural-RGA con la ilusión de hacer una buena carrera. Los dos navarros que fueron a disputarla -Julen Amézqueta y Josu Etxeberria- se encontraron con la cara (el debut en la categoría) y la cruz (una lesión) en carreteras francesas.

En las pruebas de profesionales el peligro aguarda en el lugar y momento menos pensado. A Julen Amézqueta, que llegaba a la cita muy bien preparado, le sorprendió en la marcha neutralizada, sin haber empezado la carrera.

“La neutralizada iba por una carretera que tenía baches. Yo iba concentrado, atento, cuando delante se ha caído un corredor del Delko (Mathias Letournier). No he podido evitarle y le he pasado por encima, y de ahí me he ido al suelo”, explicaba ayer el ciclista de Tierra Estella. “No me ha dado tiempo a reaccionar y he caído mal, con la clavícula”.

Amézqueta fue trasladado a un hospital marsellés, donde los doctores le diagnosticaron la fractura de la clavícula derecha, además de una fuerte contusión en la mano izquierda. El ciclista navarro tendrá que ser intervenido de la clavícula.

“Es un fastidio porque había trabajado mucho y estaba en un buen momento de forma”, comentaba ayer el ciclista navarro. “Pero las cosas vienen así, y no puedes hacer nada. Voy a ir día a día, hay que relativizar las cosas e intentar tomárselo a bien”.

Julen Amézqueta será intervenido de la clavícula en los próximos días. Si la evolución es positiva, en dos semanas podría entrenarse en rodillo, y en un mes y dos semanas podría regresar a la competición.

Aunque el contratiempo no deja de ser importante, a su favor juega que la mayor parte de las carreras que se iba a disputar en febrero, y en las que participa el Caja Rural-RGA se han suspendido. “Por lo menos ha sido a comienzo de temporada”.

EL ESTRENO DE ETXEBERRIA

El Gran Premio La Marsellesa suponía también el debut como ciclista profesional del navarro Josu Etxeberria. El de Iturmendi consiguió terminar la carrera en el puesto 71º junto con otros cuatro compañeros del equipo a más de nueve minutos del ganador, Aurelien Paret, del Ag2r-Citröen.

Al joven navarro, los 171 kilómetros de la prueba le parecieron muy exigentes. “Lo he dado todo, he terminado vacío”, comentaba ayer el de Iturmendi. “La principal diferencia con lo que había corrido hasta ahora es que se compite con mucha más tensión, y que la velocidad a la que se corre es otra, muy superior”.

Etxeberria, como todos los hombres de Caja Rural, tenían que estar a las escapadas del comienzo. “Tenía que estar a los palos del principio, ya me he intentado meter en los cortes, pero el bueno no ha sido en el que estaba yo”, comentaba. “Me he visto bastante bien para ser mi primera carrera, la verdad, y estoy muy contento de haber corrido”.