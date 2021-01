Navarra podrá desarrollar todo su calendario amateur ciclista en 2021

Actualizada 30/01/2021 a las 06:00

La Federación Navarra de Ciclismo (FNC) tiene todo dispuesto para que dentro de menos de un mes -el 27 los másters en Tafalla y el 28 los júniors en Villatuerta- arranque la temporada 2021. Una campaña que, salvo que la pandemia diga lo contrario, va a poder desarrollarse con normalidad en lo que a pruebas competitivas se refiere. Serán 74 pruebas repartidas en diez categorías. Las que no tienen un futuro tan claro son las pruebas de carácter popular, que de momento no van a poder disputarse.



125 es el número mágico alrededor del que va a pivotar el ciclismo en Navarra. De acuerdo con la normativa que ha recibido la FNC 125 será el número máximo de participantes en las carreras que se disputen en la Comunidad foral. La adaptación al tiempo de pandemia va a tener otros detalles menores. Los participantes deberán firmar un documento de responsabilidad; las salidas y llegadas de las carreras se va a intentar que sea en lugares poco concurridos de los núcleos urbanos, y el uso de la mascarilla será obligatorio hasta el mismo momento de la salida, no así durante la carrera.



Navarra cuenta con 74 pruebas para la temporada 2021. Habrá 4 pruebas Máster, 22 carreras en categoría júnior, 13 en mountain bike, 6 de ruta femenina (incluidas las dos clásicas internacionales), 4 pruebas elite y sub 23, una de profesionales (Gran Premio Miguel Induráin), 18 días de competición para los cadetes, 2 carreras de trial, una prueba de descenso y tres de BTT marathon, incluida la Tierra Estella Epic, incluida en el calendario de la UCI.



Del calendario tradicional se ha caído la Vuelta a Navarra, que estaba prevista del 26 al 30 de mayo, porque el club organizador no encuentra los apoyos económicos suficientes.



SIN MARCHAS Y POPULARES

Según apuntaban desde la Federación Navarra de Ciclismo, sí que está asegurada la celebración de competiciones, pero no las pruebas que no tienen ese carácter de carrera competitiva como tal.

En el caso de Navarra tiene siete marchas cicloturistas de carretera -con la Miguel Induráin del 21 de julio como referencia- y una quincena de marchas de mountain bike. Estas, de momento, no podrán hacerse.