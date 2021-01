La venganza de la Volta: no invitar a Caja Rural-RGA

Actualizada 21/01/2021 a las 10:49

La venganza es un plato que se sirve frío, y la organización de la Volta a Cataluña se lo ha servido muy frío a los equipos Caja Rural-RGA y Burgos BH. Ambos no han sido incluidos en la lista de invitados para la edición 2021. Sí que han sido invitados dos equipos españoles de la misma categoría: Euskaltel y Kern Pharma. La lista de invitados la completan el Arkea de Quintana (a ver si está para la fecha), el Alpecin Fénix de Van der Poel (que estará en las clásicas en esas fechas) y, sorpresa el Rally Cycling “porque tiene su base en Girona”.



La realidad es que la Volta a Catalunya ha dejado fuera a Caja Rural-RGA y Burgos, porque estos demandaron hace unas semanas por escrito a través de la Asociación de Equipos, que las organizaciones cumplieran la normativa de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en cuanto al pago de los alojamientos y por participación. Inicialmente Euskaltel-Euskadi había suscrito también ese documento, pero posteriormente se desentendió. Kern Pharma no estaba por entonces en esa categoría.



El escrito y la petición ha sentado mal a algunas organizaciones. La Volta a Catalunya ha optado por no invitar a los dos equipos, con lo que les hace mucho daño al ser con la Itzulia la única prueba española de una semana incluida en el World Tour. Caja Rural-RGA y Burgos lo único que han pedido es el respeto de la norma, y que correr no les cueste dinero. No pagar por competir.