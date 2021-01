La añada irrepetible del Telcom-On Clima

Actualizada 03/01/2021 a las 06:00

En la categoría amateur hay equipos que per se son viveros del profesionalismo. Para ellos, como puede ser el caso de Lizarte o Caja Rural, conseguir que un ciclista alcance la máxima categoría es casi una costumbre. Para formaciones pequeñas, modestas, con menos nombre y medios, lograr que uno de sus corredores llegue al profesionalismo es un hito. Que lo hagan cinco en un mismo año es un hecho extraordinario. Es lo que ha pasado en 2020 con el Telcom-On Clima-Osés.

Juan Salas, que con Antonio Telletxea (el dueño de Telco Maderas) es el alma de Telcom-On Clima-Osés y está feliz. Desde que comenzaron esta aventura en 1994 nunca habían conseguido convertir a cinco de sus corredores en profesionales.

Su mayor éxito ha sido colocar al portorriqueño Abner González en el Movistar Team del World Tour. Además Reuben Thompson militará en el Groupama FDJ de categoría continental, Marti Vigo al Androni italiano, Tom Armstrong al Electro Hiper y Jorge Bueno al Gios-Kiwi, dos equipos españoles continentales de nueva creación.

Y todo, en una temporada atípica, en la que los equipos aficionados comenzaron el curso en marzo, después vino el aluvión de suspensiones, para retomar la actividad en el verano. Dos meses escasos de competición, y poco más.

RECONOCIMIENTO

Para el propio Juan Salas, que se ha dejado tiempo, vida y dinero desde 1994 hasta hoy con su aventura ciclista; para Luis Vicente Otín e Íñigo Leache, que dirigen al equipo en las carreras, y para los patrocinadores (los que llevan desde 1994, los que entran y salen cada temporada) el hito es importante. Por el hecho en sí, y por el reconocimiento.

“Para nosotros esto es algo muy importante. Habrá equipos para los que pasar a corredores a profesionales es lo normal. Para nosotros es el reconocimiento al trabajo que hacemos, a la oportunidad que damos a los chavales de seguir soñando con ser ciclistas”, explicaba este sábado Salas. “Normalmente no solemos recibir el agradecimiento de los equipos y de los corredores, este año nos lo ha agradecido Eusebio Unzué. Pero está claro que si nosotros no existiéramos, quizá esos chavales no hubiesen llegado al profesionalismo”.

QUIÉNES SON



Abner González. Portorriqueño pasa al Movistar. Buen escalador.

Reuben Thompson. Holandés, va al Groupama continental.

Martí Vigo. Ha hecho esquí y trialón, va al Androni italiano.

Tom Armstrong. Militará en el Eletro Hiper, equipo creado por Ángel Casero.

Jorge Bueno. Militará en el nuevo Gios-Kiwi.