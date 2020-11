Imanol Erviti: La gran obra de un gregario irrepetible

Actualizada 09/11/2020 a las 06:00

Cuando Valverde se retire el año que viene, mirará atrás y verá un palmarés cuajado, con más de 127 victorias. Cuando lo haga Imanol Erviti verá que en más de cinco lustros de profesional ha sido una pieza clave en la victoria de muchos compañeros. Especialmente en las tres grandes vueltas por etapas del calendario: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. El pamplonés le dio pasaporte ayer en Madrid a su 25 grande desde que debutó en 2005. Casi nada.

“Se me han pasado las 25 grandes casi sin enterarme, porque el tiempo ha pasado muy rápido. He disfrutado y sufrido en cada una de ellas”, explicaba ayer el pamplonés. “Hacer grandes vueltas es una dinámica de vida, son los objetivos para los que preparas durante todo el año. Tratas de llegar muy bien a esos meses en los que he tratado de ayudara los grandísimos compañeros que he tenido siempre. Hacer 25 ha sido una suerte enorme, las he disfrutado”.

NÚMEROS TREMENDOS

La verdadera dimensión de lo que suponen 25 grandes vueltas en la vida de un ciclista la dan sus cifras. Imanol Erviti tiene en la actualidad 36 años. Desde que debutó en profesionales en 2005 ha estado 650 días entre el Tour, el Giro o la Vuelta. Juntas, las 21 etapas, más los dos días de descanso, más los tres días de traslados y preparativos propios han supuesto un año, nueve meses y 12 días. Sumadas las horas que ha pasado encima de la bici, Erviti ha ‘gastado’ 89 días enteros de su vida pedaleando.

Los equipos de la máxima categoría del ciclismo manejan plantillas entre los 25-30 ciclistas. Solo ocho, los ocho mejores, entran en el equipo de las grandes. Erviti no solo lo ha hecho en 25 ocasiones, en nueve años ha doblado Tour y Vuelta.

NAVARROS CON MÁS GRANDES

Ciclista Grandes

1. J.V.García 27 (12 tours, 15 vueltas)

2. I. Erviti 25 (11 tours, 1 Giro, 13vueltas)

3. J.Arrieta 23 (10 tours, 6 giros, 8 vueltas)

4. M. Induráin 22 (12 tours, 3 giros, 7 vueltas)

5. M.Nieve 20 (6 tours, 6 giros, 8 vueltas)

