Diego López: “En Kern Pharma espero dar mi verdadero nivel”

Actualizada 31/10/2020 a las 06:00

El equipo Kern Pharma será en 2021 más navarro que en la temporada de su estreno. Serán cuatro los ciclistas navarros que vestirán de blanco y verde. A Enrique Sanz, Urko Berrade y Sergio Araiz hay que sumar al estellés Diego López. Después de tres campañas como profesional en la Fundación Euskadi ha decidido cambiar de aires. A sus 22 años cree que todavía no ha podido dar su nivel.

A López, que se hizo ciclista en aficionados con la Fundación, le quedaba todavía un año de contrato con Euskaltel, pero llegó a un acuerdo con el conjunto de Jorge Azanza para cambiar de aires.

“Me quedaba otra temporada con ellos y les dije que quería cambiar de aires. No me han puesto ninguna pega, me pusieron todas las facilidades. Me dijeron: nosotros lo que queremos es que seas ciclistas y vayas bien”, comentaba ayer López. “Hablé con Juanjo Oroz y con Manolo Azcona, les dije que Kern era un equipo que me gustaba y nos entendimos rápido”.

Diego López, que tenía con una buena trayectoria amateur, no ha podido tener continuidad en sus tres años como profesional. En los dos primeros, por lesión. Esta temporada porque la covid no le ha dejado competir demasiado.

“Me da pena porque aquí no he podido dar mi nivel. El primer año tuve una lesión de rodilla, en 2019 me rompí la clavícula cuando llegaban las mejores carreras, y este con el coronavirus no se ha podido correr todo lo que se quería”, comentaba el viernes.

“Espero poder dar mi verdadero nivel en Kern Pharma”.

BUEN CONTRARRELOJISTA

Diego López conoce bien lo que se va a a encontrar en el Kern Pharma. Corrió con muchos de ellos en amateurs, y se lleva muy bien con todos.

“Desde fuera parece que es un equipo que es una gran familia. Tengo dos amigos que están en el equipo, y me dicen que desde dentro lo es”, explicaba el viernes el ciclista de Tierra Estella. “Y las veces que he coincidido con ellos en carrera, les ves la actitud que tienen, el convencimiento... en el campeonato de España les ví cómo corrían, y me gustó mucho”.

¿Y qué puede aportar Diego López al Kern? “Creo que soy un ciclista polivalente, me defiendo en todos los terrenos, especialmente en las contrarreloj, y en las vueltas de una semana suelo tener buen rendimiento”, explica. “Y creo que estos años de experiencia son buenos”.

EN DATOS





70 DÍAS DE COMPETICIÓN ha sumado el navarro Diego López en los tres años que ha militado en el equipo profesional de la Fundación Euskadi.

10º PUESTO en el Campeonato de España contrarreloj de 2018 ha siso su mejor clasificación en los tres años que ha estado en el conjunto vasco.



TEMPORADA 2018

20 días de competición

2556 kilómetros

Carrera Puesto

Trofeo Campos 93º

Trofeo Lloseta Abandono

Vuelta a Valencia 155º

Ronde d Isard 89º

Campeonato de España CRI 19º

campeonato de España ruta Abandono

Campeonato de Europa CRI 23º

Gran Premio Portugal 74º

Circuito de Getxo Abandono



TEMPORADA 2019

36 días de competición

5165 kilómetros

Carrera Puesto

Trofeo Salines 143º

Trofeo Andratx Abandono

Trofeo Tramontana 70º

Vuelta C.Valenciana Abandono

G.P. Induráin 86º

Clásica Primavera Abandono

Vuelta Castilla-León Abandono

Vuelta a Aragón 106º

Ronde de l Oise 84º

Campeonato de España CRI 10º

Campeonato de España ruta Abandono

Prueba Villafranca 58º

Vuelta a Portugal Abandono



14 días de competición

2124 kilómetros

Carrera Puesto

Trofeo Felanitx 142º

Trofeo Palma 67º

Vuelta al Algarve 147º

Campeonato de España CRI 26º

Campeonato de España ruta Abandono

Tour Poiteau-Charentes 117º

París-Tours 47º