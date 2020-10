Óscar Rodríguez: “El Giro me ha dejado un sabor raro”

Actualizada 26/10/2020 a las 06:00

Ayer concluía en Milán un Giro de Italia extemporáneo, finales de octubre en lugar de comienzos de junio, y sorprendente en lo deportivo. En esta edición solo ha habido un navarro, el burladés Óscar Rodríguez Garaicoechea, que no se había estrenado en la ronda transalpina. Astana le alineó como uno de los soportes para Jakob Fulgsang en su intento por hacerse con la corsa rosa. Pero las cosas no han salido como esperaban en el conjunto kazajo. Ni por Fulgsang -finalmente sexto en la general-, ni personalmente por el rendimiento que ha tenido el propio Óscar. El burladés, al final de la contrarreloj de Milán, conversaba sobre su Giro.



¿Cómo ha terminado su primer Giro de Italia?

Bien, contento por haber terminado el Giro, pero muy cansado. Al final son muchos días fuera de casa. Justo antes del Giro tuvimos una concentración en altura y después solo pasé cuatro días en casa, y de ahí al Giro. Es un cansancio físico y psicológico.

¿Qué valor le da a su puesto 45 en la general?

Sin más, a medias. Veníamos a ganar el Giro con Jakob Fulgsang, y no lo hemos conseguido. Ha sido una pena.

Astana no lo ha tenido fácil, ustedes perdieron a Superman y a Vlasov, que eran muy importantes, en las primeras etapas.

Sí, sin duda. Superman y Vlasov eran dos piezas claves en la estrategia del equipo para la montaña. Y también perdimos a Boaro en una caída casi al final... Todo eso te condiciona, es tener en equipo en inferioridad, pero los rivales han andado todos un montón y no hay que darle más vueltas.

¿Qué sensación le ha dejado el Giro como carrera?

Que es muy duro, y que no hay descanso entre etapas, que son muy largas. Entre eso y los traslados te quitas tiempo de masaje, de dormir, y de recuperación. El masaje se tiene siempre, pero las horas de sueño... yo he notado que se duerme menos horas que en la Vuelta. Los traslados también son algo más largos, pero la cuestión es que las etapas son muy largas.

¿Qué le ha parecido la montaña del Giro?

Son puertos terribles, conocía algunos del Tour de los Alpes. Los puertos que hay en la zona de Trento son una pasada, son interminables y es increíble a la altura a la que se sube. Son subidas de 20-25 kilómetros que parece que no se terminan nunca, y que desgastan mucho como el Stelvio.

¿Qué tiene el Stelvio?

Son puertos tan tan largos que te aburres de subir, pero también de bajarlos. Pero los sitios son increíbles. Yo, por ejemplo, pude subir el Stelvio algo más tranquilo, y lo fui disfrutando, y es un sitio que impresiona. Otra cosa es que ese tipo de puertos los subas a tope, forzando, entonces son un calvario.

La víspera estuvo fugado en la etapa de Madonna di Campiglio.

Sí, pero creo que tenía que haber estado más adelante en la etapa del Stelvio. El problema es que no podía, no tenía fuerzas para estar más adelante. Y ya está.

¿Cómo fue la escapada el día de Madonna di Campiglio?

Fue sin más, porque no tenía piernas. Iba ya justo, y me quedé pronto. Luego recuperé y pude entrar. El ritmo machacón me va mejor que las arrancadas. Rohan Dennis nos arrancó de una forma bestial, y no pudimos aguantarle. El octavo puesto no vale para nada, pero por lo menos se me vio un poco en la tele.

¿Qué le ha pasado con Jakob Fuglsang?

Le ha faltado un poco para estar disputando la general. Yo creo que ha perdido en las contrarreloj bastante más tiempo de lo que se esperaba. Pero creo que Nibali le ha pasado lo mismo, y han hecho una clasificación parecida. La gente joven como Tao o Hindley han estado verdaderamente sublimes.

¿No ha habido mucho que celebrar hoy como último día?

No, aquí salvo que ganes -que entonces sí que hay celebración- no hay cena final ni de despedida. Los italianos terminan la crono y ya se van cada uno para sus casas. En la Vuelta y en el Tour sí que se suele celebrar.

Vaya Giro de INEOS. General y siete etapas. Y sin Geraint Thomas.

Lo que han hecho es una bestialidad, tienen un equipazo y han dominado.

¿Le ha gustado el Giro a pesar de todo?

El Giro me ha dejado un sabor raro, pero es el mismo sabor que nos ha dejado esta temporada a todos. Ha sido un año muy raro en todo.

Ya está oficialmente de vacaciones, su año ha terminado.

Sí, y tengo intención de irme a la playa para disfrutar de unos días de descanso. Ha sido un año muy largo de entrenamientos, de concentraciones y de carreras, especialmente en la última parte, y hay que descansar. Creo nos lo merecemos.

¿Cómo ha sido el primer año en Astana?

Ha sido todo muy raro.

¿Ha terminado contento?

No, para nada. Ha sido un año en el que por la pandemia, por la incertidumbre de las carreras, por entrenar sin tener unos objetivos claros ha sido un año muy complicado de llevar.

¿Qué le han trasmitido desde el equipo?

Nada, todavía nada. Tenemos que hablar. Ya habrá tiempo en las próximas concentraciones. A ver si toda esta situación de la covid se arregla, y transcurre la próxima temporada de una forma más normal, con las carreras en su tiempo y las cosas más claras.

SU 2020

Carrera - Resultado

Vuelta a Valencia - 9º

Vuelta a Murcia - 23º

Clásica de Almería - 41º

UAE Tour - 23º

Vuelta a Burgos - 12º

Mont Ventoux Challenge - 54º

Cto España crono - 5º

Cto España línea - 55º

Tirreno-Adriático - 31º

Giro de Italia - 45º