Eusebio Unzué: “A veces no basta con andar bien, hace falta algo de fortuna”

Actualizada 23/10/2020 a las 06:00

A Eusebio Unzué le gusta estar a pie de obra sea en el Tour, el Giro o la Vuelta. A sus 65 años el día a día de su equipo, el Movistar Team, le sigue dando vida. Desde las grandes decisiones, como los fichajes o las líneas de acción, a las cosas nimias. Ir de avanzadilla en Aralar el miércoles, o ayer ayudar al autobús a pasar por las estrechas calles de la salida de Lodosa. Unzué está en forma, y con ganas.

¿Cómo se ve la Vuelta después de la victoria de Soler?

Después de todo lo que ha costado reencontrarnos con la victoria siempre gusta, y más si se hace de una forma espectacular, en casa... ha tenido más sabor que en condiciones normales. Lekunberri sigue siendo un sitio talismán para nosotros. Está la gente muy contenta.

¿Por qué este año le está costando tanto ganar?

A veces no basta con andar bien. hay que contar con ese pelín de fortuna y en Lekunberri se dieron las dos cosas. Se hizo un gran trabajo, una gran faena, y fuimos capaces de rematar. Marc Vino de atrás y fue capaz de mantener esa diferencia hasta el final.

¿Le dolía a usted ver el casillero de victorias del equipo con un solo triunfo?

Sí, pero me dolería más que no hubiera una actitud en los corredores, o que el nivel hubiera sido muy bajo. Pero creo que no ha sido así. Una victoria no lo justifica absolutamente todo. Siendo honestos creo que en el Tour no tuvimos recompensa, pero se pudo hacer un gran trabajo con el quinto puesto de Enric y la clasificación por equipos. Y aquí creo que hay que ser justos. Telefónica siempre nos ha dado tranquilidad, sean cuales sean los resultados. Que te den esa tranquilidad es importante para conseguir cosas.

¿Le ve otro aire al equipo en la Vuelta que en el Tour?

Sí, sin duda. Y es algo que nosotros teníamos planificado. Programamos el Tour y tener un buen final competitivo entre finales de octubre y comienzos de noviembre. Esa programación nos permitió no llegar tan bien al reinicio de la temporada. Y luego, es verdad, que ha sido un año de muchos cambios en el equipo. Han llegado muchos chavales jóvenes y lo hemos acusado, eso no se puede negar. Pero el bloque del Tour, y el de la Vuelta, están funcionando.

¿Ve usted que solo tienen capacidad de ganar en el equipo quienes están en el Tour y en la Vuelta?

Sí, sí... en el Giro también tenemos gente muy interesante para el futuro. Pero el bloque con experiencia y con capacidad de rendimiento ahora es el del Tour y el de la Vuelta a España.

¿Qué le pasa a Valverde? ¿Le pesan los años y ya no remata?

Pues a lo mejor le falta el rematar. Antes era capaz de hacerlo cuatro, seis, ocho o doce veces al año. Y ahora sí, le cuesta un poco más cerrar las buenas faenas. Pero creo que sigue teniendo un nivel altísimo, eso no se pierde. Y lo que le estamos pidiendo ahora es que él esté presente en ese relevo generacional a nuestros futuros líderes y ser capaces de transmitirle todo ese conocimiento. Transmite una tranquilidad enorme tanto a Enric Mas como a Marc Soler.

Mas transmite muy buenas sensaciones en carrera.

Sí, completamente. Estamos muy satisfechos porque a lo largo del Tour de Francia vimos que hizo una carrera de menos a más, y estuvo brillante en la tercera semana. Y aquí nos está confirmando que viene con muy buen nivel para seguir progresando. Es un hombre muy regular en tres semanas y lo cerró con una gran contrarreloj. A ver qué sucede en la Vuelta, pero las sensaciones de momento son muy buenas.

¿Le ha sorprendido Roglic?

No, para nada. Tal y como ha quedado el recorrido de la Vuelta hay que llegar aquí ya muy bien de forma, porque el comienzo era muy exigente. Y con la motivación necesaria para hacer una buena carrera después de todo lo que llevamos encima en este mes y poco. Veo que Jumbo tiene esa capacidad, que INEOS también tiene un bloque muy importante, y que UAE también puede hacer cosas interesantes.

Ojo con Carapaz.

Ojo, ojo. Lo conocemos bien y sabemos de qué es capaz. Está muy bien y es un peleas. Tiene un nivel grandísimo, en este terreno y en estas condiciones, con frío y con mal tiempo, es un muy serio candidato a la victoria final sin ninguna duda.

Parece mentira, tercera semana de octubre y en la Vuelta. Todo es muy raro.

Yo al final lo que saco es que se veía muy complicado que estuviéramos a finales de octubre aquí corriendo la Vuelta y se ha conseguido. Y creo que eso es mérito de todos, porque hemos cumplido y respetar los protocolos. Todo lo que se había programado, se está terminado.

Se han corrido dos etapas y parece que estamos ya en la segunda semana de carrera.

Es lo que tiene cuando comienzas con dos días de examen en las dos primeras etapas. Ha quedado al descubierto cómo está la gente de verdad. Va a ser una Vuelta a España durísima, de las más duras que hemos conocido todos.