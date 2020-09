Patxi Vila: “No es realista pensar que alguien de Movistar haga podio, estaremos del 5º al 10º”

Actualizada 08/09/2020 a las 06:00

Patxi Vila Errandonea (Bera, 1975) regresó ayer al Tour de Francia después de unos días de recuperación en casa. El beratarra, que hizo toda la aproximación previa a la carrera -concentraciones en Pirineos y Alpes-, se reincorpora cuando la carrera va a empezar a decidirse de verdad.

¿Cómo va su primer Tour con Movistar?

Creo que salimos de los Pirineos en nuestro sitio y seguimos con opciones de luchar por lo que creo que estamos preparados para luchar. Es un año en el que el equipo ha introducido muchos cambios, y que además se ha visto condicionado por la pandemia.

¿Por qué se quiere pelear en el Tour?

Ha sido un año muy complicado para todos y marcarse objetivos no va a ser sencillo, salvo que seas uno de los grandes favoritos. Cada equipo ha seguido su estrategia a la hora de prepararse, y cada uno ha seguido su camino hacia el Tour. Hemos hecho una apuesta con dos corredores jóvenes, como Soler y Mas. Marc iba a ir al Giro, pero tal y como están las cosas con la covid pensamos que lo mejor era que fuera el Tour, aún sabiendo que no llega con la preparación perfecta. El peso recae sobre Enric Mas y Valverde, sabiendo que el relevo generacional se tiene que dar pronto. No es realista pensar que alguien del equipo puede hacer podio, sería una sorpresa para todos. En el mejor de los casos, y siendo sinceros podemos aspirar a un puesto entre el top 5 y el top 10. Por lo que se ha visto hay siete corredores hoy por hoy mejores que Mas. Nosotros vamos a pelear por estar lo más arriba posible, pero plantear algo mejor que entre un quinto y un décimo puesto no sería realista ni sincero con nosotros.

Eusebio Unzué comentó hace unos días que la preparación del equipo está encaminada a la segunda parte del Tour y pensando también en la Vuelta.

Sí. Si se analiza un poco los cambios que ha habido en el equipo, se ha apostado por corredores jóvenes. Eso implica un cambio grande, ahora mismo tenemos diez o doce corredores con garantías para poder darle tranquilidad a los jóvenes, que crezcan con calma que es lo que se quiere. Y todo en un año tan extraño como éste, con una pandemia por medio. Lo que hemos buscado con la preparación que se ha hecho es llegar más frescos, ir creciendo conforme avance el Tour.

¿En la tercera semana se tiene que notar?

Sí, más que andar mucho más que el resto, lo que debería pasar es que el resto comience a fallar y nosotros nos mantengamos. Lo que pasó en el Dauphiné fue una pista. Creo que nuestra mayor virtud en este Tour debe ser la regularidad. Nosotros no vamos a ir a muchísimo más, porque eso es muy difícil en una carrera de tres semanas, sino que los demás vayan fallando o acusando el esfuerzo.

¿Ha cambiado mucho usted la metodología de trabajo del equipo?

No ha dado tiempo, la verdad, porque está siendo un año raro, sin referencias. Nuestro problema es que con todos los cambios que queremos hacer nos hemos ido a la final de la Champions sin pasar antes por octavos, cuartos, semifinales, donde puedes ajustar más cosas. He cambiado cosas internas, hemos creado estructuras y protocolos de entrenamiento y de trabajo, pero la incidencia de eso en el rendimiento de momento es poca. Las circunstancias han sido las que han sido.

Entonces los ciclistas se han entrenado como lo han hecho hasta ahora.

Yo creo que este año nadie ha entrenado como lo ha hecho hasta ahora. Es una temporada muy especial, todos venimos del rodillo donde nos hemos metido unos apretones terribles. Nada es normal, lo que se ha visto hasta ahora, y lo que se va a ver en lo que queda de temporada. En el Dauphiné se vio comprimido todo lo que va a pasar esta temporada. Hubo muchas sorpresas.

La sensación que se tiene desde fuera es que este equipo anda menos que en los últimos años. ¿Lo ve así?

Yo intento no escuchar mucho. Sé qué se dice, pero no le hago caso. Después de muchos años de hacer las cosas de una forma este equipo ha afrontado un cambio muy importante. Y los cambios necesitan tiempo. Hay equipos que ahora están ganando ahora que antes han pasado mucha miseria. Opinar es libre. Yo sé que llegaremos a donde queremos llegar, si no es en línea recta será por la derecha o por la izquierda, pero vamos a llegar a la meta que nos hemos marcado.

¿Se da dos años de plazo?

No es cuestión de decir en dos años ya hay esto. Los plazos los marca el calado de los cambios que quieras hacer en una estructura y de lo que quieras hacer. El que piense que en un año y con estos cambios se puede volver al nivelazo que tenía este equipo está equivocado. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien, que la implicación de la gente del equipo es grande. Hay que tener paciencia.

¿Qué le dice Unzué?

Eusebio es paciente y de sangre fría. Es consciente de que este es un año de poner todo en marcha y que a partir del que viene vamos a ser más eficientes.

A corredores más veteranos como Valverde, ¿una temporada tan extraña como ésta les influye más?

No lo sé. Yo creo que depende de cómo haya vivido cada uno esta circunstancia. Y no es una cuestión de edad, sino de mentalidad a la hora de afrontar una circunstancia desagradable y con estrés como ha sido esta. En todos los aspectos de la vida hay quien lo ha llevado mejor o peor.

¿Ha tenido que convencer a los corredores que van en la mejor línea?

Hemos estado por debajo de nuestras expectativas. Está claro que a nadie le gusta no rendir, hemos tenido una serie de problemas técnicos y de material que hemos tenido que solventar. Pero con tiempo las cosas van a ir mejor.

¿Cómo ve lo que queda de Tour? ¿Van a aguantar Jumbo o Ineos?

Jumbo tiene un equipazo y han llevado la carrera por donde han querido. A los demás nos toca defendernos, ir pasando días y ver cómo evoluciona esto. Ellos están por encima, ahora tenemos que esperar y ver nuestra oportunidad. Es la tercera semana del Tour más dura que he visto en muchísimos años. Y hay que tener en cuenta que estamos a 8 de septiembre, en fechas más de Vuelta que de Tour. Hay que ver cómo responden los organismos.

Y con el Giro y la Vuelta por delante.

Exacto. Parece que estamos en el Tour y que aquí se termina todo. Cuando en realidad queda muchísimo año.

¿Es un año más físico o psicológico?

Es un año diferente en todo. Yo veo que estamos todos raros, quien mantenga la calma es a quien mejor le van a ir las cosas.