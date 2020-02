Andrey Amador ficha tres años por el INEOS tras desvincularse de Movistar

Actualizada 12/02/2020 a las 15:59

El Team INEOS confirmó este miércoles el fichaje por esta temporada y dos más del ciclista costarricense Andrey Amador, que 24 horas antes había logrado desvincularse del Movistar Team en el que ha corrido las últimas once campañas.



De este modo, el antiguo Sky sigue reforzándose con corredores experimentados y de nivel para arropar a los británicos Chris Froome y Geraint Thomas, el colombiano Egan Bernal y el ecuatoriano y compañero en el Movistar, Richard Carapaz, sus cuatro jefes de filas que tiene Dave Braislford.



"¿Quién no estaría emocionado por fichar por el Team INEOS? Estoy muy feliz de ser parte de este gran equipo. He pasado toda mi carrera deportiva con el Movistar Team y les debo mucho, pero sentía que ahora era el momento correcto para buscar algunas nuevas motivaciones. Este es un nuevo reto y lo daré todo por este equipo", señaló Amador en la web de su nueva formación.



El centroamericano, de 33 años, cree que todavía le quedan "muchas cosas por aprender y por mejorar" y que "el lugar perfecto para hacerlo" es el INEOS, donde tiene la alegría de reencontrarse con Carapaz, al que ayudó a ganar el pasado Giro de Italia. "Mi objetivo será intentar contribuir todo lo que pueda en cada carrera", sentenció.



Por su parte, el director del equipo, Dave Brailsford, elogió al nuevo fichaje. "Perdí la cantidad de veces que admiré las actuaciones de Andrey en estos años. Su consistente compromiso con los objetivos del equipo y su habilidad para rodar a través de un gran abanico de terreno, combinado junto a su alegre personalidad, es lo que buscamos en un ciclista del INEOS", subrayó.



"El consistente récord de Andrey habla por sí mismo. Es un ciclista de un gran calibre y su experiencia en las mayores carreras tendrá un valor incalculable. Todos en el equipo están emocionados de tenerle con nosotros y estamos deseando darle una calurosa bienvenido y lograr que pasen grandes cosas", concluyó.



El ciclista costarricense, que fue cuarto en el Giro 2015, se encontraba inmerso en un arbitraje por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI), ya que tenía sendos acuerdos con el Movistar y el INEOS para esta temporada, y una vez resuelto pudo poner fin a su periplo con los de Eusebio Unzué y unirse a la potente escuadra británica.

