Actualizada 22/08/2019 a las 18:23

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team) no correrá La Vuelta a España 2019, que arranca este sábado en Torrevieja (Alicante), debido a las consecuencias de una caída el pasado domingo.



El corredor del Movistar "no ha podido recuperarse plenamente de una fuerte contusión en el hombro derecho, por una caída sufrida en un critérium en los Países Bajos, y no será de la partida en Torrevieja", informó el equipo español.



"Pese al tratamiento recibido desde entonces y la ausencia de fracturas, la evolución de las lesiones aconseja una mayor precaución para su total restablecimiento, por lo que no tomará parte en la carrera", añade el Movistar en una nota de prensa.



Su sustituto será José Joaquín Rojas, previsto como reserva de la formación telefónica para la Vuelta y presente ya desde el pasado miércoles en Alicante. Rojas completará un ocho también formado por Valverde, Quintana, Soler, Erviti, Pedrero, Arcas y Oliveira.



Carapaz, vigente ganador del Giro de Italia y decimoctavo en la pasada edición de La Vuelta, debía ser uno de los líderes del equipo junto a Nairo Quintana y Alejandro Valverde. A sus 26 años, Carapaz se queda sin participar en su tercera Vuelta a España, donde firmó la 35ª posición en su debut, en 2017, y la 18ª el pasado año.



