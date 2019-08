El ciclista navarro Patxi Cía busca una medalla en Canadá

Actualizada 13/08/2019 a las 12:27

El ciclista navarro Patxi Cia, bicampeón de Europa de bicicleta de montaña en larga distancia para mayores de 40 años, ha asegurado a Efe que intentará ganar una medalla el día 23 en el Campeonato del Mundo en Canadá, tras realizar parte de su preparación en Gran Canaria.



Patxi Cia, que también se proclamó el pasado año campeón de Europa en distancia corta, pretende conseguir en Canadá el título que le resta para lograr la denominada 'triple corona' (distancias corta y larga en Europa más el Mundial).



"Llegaré muy bien preparado, y además tengo controlados a los rivales que conozco, aunque no me ocurre lo mismo con los canadienses, estadounidenses, brasileños y argentinos, porque habitualmente no competimos juntos. De todos modos, creo que puedo pelear por las medallas e incluso por la victoria", ha manifestado.



El corredor navarro, que cuenta con el respaldo de tres patrocinadores principales, combina su pasión por el ciclismo con su trabajo en una factoría automovilística en su tierra.



"Trabajo ocho horas diarias y eso es lo que me da de comer, porque el mountain bike es la modalidad pobre del ciclismo en España, donde solo hay cinco profesionales. Los demás intentamos hacerlo lo mejor posible y darle repercusión a este deporte, que es espectacular", ha comentado.



Patxi Cia fue profesional durante dos años (2009 y 10), y posteriormente pasó a la categoría Máster (veteranos), en la que señala que hay un nivel altísimo, por lo que entiende que ganar en Canadá será muy duro, pese a que va con grandes expectativas, tras una profunda preparación, parte de la cual realizó en Gran Canaria.



"Gran Canaria es un espectáculo para andar en bicicleta, porque hay mucho desnivel y terreno de sobra para ir en mountain bike. Si los profesionales de ciclismo en carretera eligen esa isla para entrenar es por algo, ya que las carreteras son muy buenas, el clima es espectacular y hay una gran oferta de plazas hoteleras. Es un paraíso", ha afirmado.

En tal sentido, el ciclista navarro tiene previsto regresar a Gran Canaria antes de que termine el año.



"Quiero hacer en diciembre la pretemporada de 2020, y también haré un pequeño campus, con el apoyo de la empresa Dunas Resort, seguramente en noviembre, dedicado a los niños, a quienes impartiremos temas técnicos, de nutrición y de mantenimiento de la bicicleta", ha manifestado.



Patxi Cia ha dicho que conoce a varios ciclistas canarios que ruedan bastante bien, entre ellos Néstor Flores, y por ello le extraña que no haya ningún profesional.

"No sé cómo andarán de apoyos de instituciones públicas y de empresas privadas para que puedan ir correr a la Península y a Europa, porque igual actualmente no pueden hacerlo", ha señalado.



El corredor, que también ha revelado que el ambiente de la bicicleta de montaña es muy sano, y que en el ciclismo en carretera percibe más envidia entre los diferentes equipos y ciclistas, ha afirmado que tiene totalmente superado un percance que sufrió en febrero, durante una competición en Madrid.



"Una moto se saltó el cordón de seguridad de la prueba y nos vino en dirección contraria. Yo iba primero, y en una bajada, en una curva sin visibilidad, me la encontré de frente e intenté esquivarla como pude, tirando el manillar hacia un lado, y tuve la suerte de no romperme ni un solo hueso", ha señalado.

Etiquetas Canadá

Selección DN+