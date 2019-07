El Caja Rural-Seguros RGA repite victoria en el Circuito de Getxo

Actualizada 31/07/2019 a las 17:39

Jon Aberasturi conquistó este miércoles el Circuito de Getxo, disputado en la localidad vizcaína sobre un renovado circuito de ocho vueltas para un total de 196 kilómetros y en la que volvió a dominar por segundo año consecutivo el Caja Rural-Seguros RGA.

El año pasado, el equipo navarro había triunfado con Alex Aranburu, y aunque este no pudo repetir su victoria, sí aseguró el doblete de su formación llegando en segundo lugar a cinco segundos de su compañero, que sacó partido a su ataque en el último repecho.

Para Jon Aberasturi fue su segunda victoria de la temporada y quinta del Caja Rural-Seguros RGA, que junto al Movistar Team fue de los que más movió una carrera "muy loca", según reconoció el ciclista alavés.

"En el último repecho no me lo he pensado y he atacado, les he podido pasar y he podido llegar. Los últimos metros se me han hecho eternos, pero he visto que tenía distancia y era difícil que me pillasen. Además, Alex ha hecho segundo así que es perfecto. Era importante hacerlo bien, ahora vienen objetivos importantes y esperemos llegar en las mejores condiciones a la Vuelta a España", subrayó en declaraciones facilitadas por su equipo.

