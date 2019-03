Josu Zabala debutó el domingo en el Oliveirense portugués

19/03/2019 a las 06:00

Si un ciclista comienza su temporada 18 de marzo es que las cosas no han ido bien. Por lesión, o porque no ha podido encontrar equipo hasta ultima hora. Es lo que le ha pasado al navarro Josu Zabala López, que después de tres temporadas en el Caja Rural-RGA profesional (2016-2018) no le renovaron y a los 25 años ha tenido que buscarse la vida como ha podido. Al final ha terminado recalando en el Oliveirense portugués, un equipo trampolín del país vecino, por el que ha firmado por 2019.

Selección DN+