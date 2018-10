Max Sciandri, nuevo director deportivo del Movistar desde 2019

El equipo español de ciclismo Team Movistar ha anunciado este jueves que el exciclista británico nacionalizado italiano Max Sciandri será el nuevo director deportivo a partir de la próxima temporada 2019.



"El italo-británico, con más de una década de experiencia al volante en WorldTour y formación, pondrá su experiencia y habilidad al servicio del conjunto de Eusebio Unzué a partir de 2019", señaló el Movistar Team en un comunicado.

Sciandri, nacido en 1967 y ganador de tres etapas en el Giro de Italia, se incorporará a la estructura dirigida por Eusebio Unzué en calidad de director deportivo a partir de la próxima temporada 2019.

✍️ Nos alegra anunciaros que @maxsciandri será uno de los directores deportivos de Movistar Team a partir de 2019. Más info https://t.co/Wpfk3sRXe6



