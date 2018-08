La I Transibérica Bike Race saldrá de Bilbao el domingo con 3.500 kilómetros de ruta

Actualizada 28/08/2018 a las 11:18

La I Transibérica Bike Race saldrá este domingo de Bilbao sin ruta oficial prefijada y en la modalidad non-stop, y su objetivo es el de convertirse en "referente internacional" del ciclismo de larga distancia de competición, según ha destacado la organización en un comunicado.



La primera edición de esta prueba partirá de la capital vizcaína este domingo a las 22.00 horas, desde la puerta del Museo Guggengheim, y los participantes deberán pasar obligatoriamente por los cuatro puntos de control establecidos, por lo que la estrategia y el estudio previo del terreno serán "claves" para finalizar con éxito un recorrido de aproximadamente 3.500 kilómetros y 50.000 metros de desnivel positivo acumulado antes de la fecha límite, el 18 de septiembre a las 22.00 horas.



La prueba se enmarca dentro de la modalidad 'ultracycling unsupported', por lo que los ciclistas no podrán contar con ningún tipo de ayuda exterior previamente planificada durante la ruta.



Este tipo de competiciones, que "trae a la memoria la esencia aventurera y heroica de las primeras grandes vueltas", según ha destacado la organización, gozan en la actualidad de una "gran popularidad" debido principalmente a la "explosión" del fenómeno bikepacking y la labor divulgativa y creativa de la "leyenda" del ultracycling Mike Hall, "cuyo espíritu visionario logró unificar en una sola disciplina las ventajas del bikepacking MTB, del ciclismo de larga distancia y del ciclismo de competición".



Los impulsores de la prueba, el ultraciclista bilbaíno Carlos Mazón y el randonneur segoviano David Rodríguez, han coincidido en que, según su experiencia, "las características de la Península Ibérica hacen posible que podamos celebrar una prueba de esta envergadura sin lugar a la monotonía, con una gran variedad de paisajes, terreno, cultura, gastronomía y climatología que difícilmente podría darse en otros lugares".



Mazón, cuarto en la Trans Am Bike Race 2015 (6.850 kilómetros) y tercero en la Transcontinental Race 2016 (3.750 kilómetros), ha señalado que uno de los principales atractivos de la prueba son los puntos de control seleccionados para esta primera edición.



Así, tras la salida de la capital vizcaína, el primer punto de control CP#1 está situado en el Puerto de Cabús (2.304 metros), al cual habrá que acceder por su vertiente ilerdense con más de 16 kilómetros de gravel antes de descender a Andorra la Vella y continuar hacia el CP#2, situado en la cima del Pico Veleta (3.384 metros) tras coronar la carretera de mayor altitud de Europa.



Por su parte, el CP#3 se encuentra en un lugar "no menos icónico", el Alto da Torre, siendo el punto más alto de la Portugal continental a 1.997 metros de altitud. Antes de finalizar en Bilbao, los ciclistas tendrán que pasar por un último de control CP#4, situado en el Cabo Finisterre, "dando un último tinte épico a una ruta de ensueño". La entrega de dorsales y control de bicicletas tendrá lugar este sábado, 1 de septiembre, a las 19.00 horas.

