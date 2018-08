Viviani se lleva en el sprint la tercera etapa de La Vuelta

El italiano Elia Viviani (Quick Step) ha ganado al esprint la tercera etapa de la Vuelta que se ha disputado entre Mijas y Alhaurín de la Torre (Málaga), con un recorrido de 178,2 kilómetros, en la que el polaco Michal Kwiatkowski (Sky) mantuvo el maillot rojo de líder.

Etapa 3 | Stage 3 #LaVuelta18



@eliaviviani



¿Qué le preguntarías al ganador? | What would you ask him? pic.twitter.com/9dziLKZMyK