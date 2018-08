El Astana Pro Team ficha al colombiano Rodrigo Contreras

El equipo kazajo Astana Pro Team ha firmado un contrato de un año con el ciclista colombiano Rodrigo Contreras, que se incorporará al conjunto a partir del 1 de enero de 2019, según ha informado el Astana.

"Es una gran oportunidad. Espero ser capaz de dar lo mejor de mi para ayudar al equipo a alcanzar nuevas victorias y triunfos. Para mí es un gran honor unirme al gran Astana Pro Tea", ha manifestado el joven ciclista de 24 años, ganador de una contrarreloj individual en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

We welcome Rodrigo Contreras as new #AstanaProTeam rider from 1st January 2019:https://t.co/09EYxZsCB5#AlgaAstana#2019season pic.twitter.com/q62SYbtoYr