Mikel Landa renuncia a la Vuelta a España

El español Mikel Landa, con molestias tras las caídas sufridas en el Tour de Francia y en la Clásica San Sebastián, no correrá la Vuelta a España, según informó este lunes el equipo Movistar. "Mikel Landa y Movistar Team han acordado posponer el regreso competitivo del corredor alavés, quien finalmente no tomará la salida el próximo sábado en la 73ª edición de la Vuelta Ciclista a España", anunció el equipo Movistar en un comunicado.



Como consecuencia de una fractura de la apófisis espinosa de la vértebra lumbar L1 y de una fractura costal sin desplazamiento en el lado derecho producidas por una caída en la Clásica de San Sebastián, Mikel Landa "sufre todavía dolores". A eso suma "las molestias ocasionadas por el golpe anterior sufrido en la novena etapa del Tour de Francia, lo que ha aconsejado su ausencia en el ocho telefónico, que será anunciado este mismo lunes", explicó el equipo Movistar.

