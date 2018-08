Mikel Azparren el Camino de Santiago en menos de 24 horas

Actualizada 05/08/2018 a las 17:26

El ciclista vasco Mikel Azparren ha cumplido este domingo su "reto personal", que él mismo define como "a la vasca", de batir el récord de completar el Camino Francés desde Roncesvalles a Santiago en menos de un día, al haber conseguido recorrer los 751 kilómetros en un tiempo de 23 horas y 51 minutos.

#Santiago24h Mikel ha llegado en 23h 50 minutos, pero nada más pasar la meta se ha caído. pic.twitter.com/71T9zTt9PZ — MIKEL AZPARREN (@mikel_azparren) 5 de agosto de 2018

Pasadas las 11.00 horas, ha entrado en la Praza do Obradoiro en Santiago; pero tras cruzar la meta instalada para la ocasión, un hombre se ha acercado para ayudarle a frenar y, accidentalmente, lo ha empujado al suelo. Como consecuencia del impacto, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, para valorar la gravedad de las lesiones sufridas, entre ellas, la rotura de su clavícula.



Aunque ha sido un final abrupto e inesperado, Azparren ha confesado en declaraciones a Europa Press haberse quedado "con lo positivo" de su desafío. Un "éxito personal" de haber logrado, al tercer intento, superar el récord de recorrer el Camino Francés, atravesando tierras de Navarra, La Rioja, Burgos, León, Lugo y A Coruña en menos de un día, en 23 horas y 51 minutos.



"Ha sido muy satisfactorio poder conseguir algo que he luchado desde hace tiempo, este año lo había entrenado y preparado mucho, y la alegría ha sido grande y he podido disfrutar la última hora", ha explicado todavía desde el Hospital. "Lo importante era hacer el Camino de Santiago tradicional, pasando por las cinco provincias, porque el Camino Francés tiene un componente emocional muy fuerte", ha añadido.

El ciclista y entrenador, de 47 años, había intentado cumplir el reto ya en tres ocasiones anteriores, completándolo en 2013 y 2015, aunque con tiempos superiores a las 24 horas. También volvió a acometer el desafío la pasada semana pero tuvo que abandonarlo, debido a complicaciones musculares.



Finalmente, ha completado su reto que comenzó casi como una apuesta simbólica entre compañeros de profesión. "La idea del reto fue a la vasca, la típica escena de cuadrilla, que alguien dice a que no sois capaces de hacer esto, y yo dije, pues yo sí, y así fue la primera vez en 2013 y después lo intenté en el 2014, me salió mal, en el 2015 conseguí un tiempo de 24 horas y 15 minutos, lo más cerca y ahora lo logré", ha expresado. Su llegada al Obradoiro, con bastante público en torno a la meta instalada, tuvo un final insospechado. Ana García, su mánager, ha explicado que "entró como una bala en el Obradoiro, pero una persona se acercó, incomprensiblemente, a querer frenarlo, y al frenarlo saltó por los aires, lo lanzó de la bicicleta y cayó contra el suelo".



