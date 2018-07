Mikel Nieve: "Una ocasión como esta no se tiene todos los días "

Actualizada 18/07/2018 a las 18:14

El navarro Mikel Nieve (Mitchelton Scott) ha lamentado que se le haya escapado la victoria en La Rosiere tras haber sido alcanzado por los mejores cuando ya tenía la línea de meta a la vista.

"Ha sido una lástima no ganar porque quedaba muy poco para la meta, pero ya sabía que venían por detrás", ha manifestado el ciclista navarro.

Nieve, que ha estado muy cerca de añadir su palmarés una victoria en la única de las tres grandes que todavía no lo ha hecho, ha explicado que a falta de 3 kilómetros ya era consciente de que "lo tenía muy difícil".

"Lo he intentando todo y venía a tope, pero no ha podido ser. Una ocasión como esta no se tiene todos los días y habrá que seguir intentándolo", ha afirmado.

Selección DN+