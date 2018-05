Francia y Países Bajos, próximos destinos del Caja Rural

El Caja Rural-Seguros RGA tendrá como próximos destino Francia y Países Bajos, para competir en 'Boucles de la Mayenne' y 'Hammer Series', antes de la celebración de los Campeonatos de España en Castellón a finales de junio. El equipo navarro viaja esta semana a Francia para participar en una carrera de un prólogo y tres etapas en línea con una formación integrada por Fabricio Ferrari, Yannis Yssaad, Joaquim Silva, Rafael Reis, Mauricio Moreira y Julen Amezqueta, informa el Caja Rural.



"Se trata de una carrera que me gusta, con un recorrido técnico y un prólogo, algo que siempre me motiva", afirmó el portugués Rafael Reis. "He pasado por un periodo de recuperación en el que he aprovechado para descansar y prepararme bien, así que llego renovado y con ganas de hacer algo bueno", añadió en declaraciones a la página web del equipo. El Caja Rural competirá a partir del viernes en las 'Hammer Series' en Países Bajos con Sergio Pardilla, Gonzalo Serrano, Nick Schultz, Jonathan Lastra, Álvaro Cuadros, Danilo Celano y Josu Zabala.

Selección DN+