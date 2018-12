El Helvetia Anaitasuna frena al Guadalajara y cierra el año en casa al alza

Actualizada 08/12/2018 a las 21:07

El Helvetia Anaitasuna frenó al Quabit Guadalajara (31-29), que llegaba de sumar una victoria de prestigio al Logroño La Rioja, y cerró 2018 en su pabellón al alza en una zona más tranquila.

El conjunto de Iñaki Aniz sacó adelante un partido considerado por el técnico "más que importante" para huir del peligro de forma casi definitiva, y lo hizo después de llevar prácticamente siempre la iniciativa.

Los hombres de César Montes aprovecharon su corriente favorable para mantener la igualdad en los minutos iniciales y no se rindieron cuando el equipo navarro se escapó en el marcador, pero sus reacciones no encontraron el premio final.

Tan solo estuvo una vez por delante el Guadalajara con el gol inicial de Pawel Niewrzawa. Resistió hasta el 4-4. A partir de entonces los locales pegaron el primer estirón (6-4 y 8-5) y supieron manejarse para llegar al descanso con dos goles de ventaja (16-14) después de que Ignacio Moya, de penalti, y Javier García, recortasen desde el 16-12.

El panorama no sufrió modificación alguna tras el intermedio. El Helvetia Anaitasuna se manejó con diferencias entre dos y tres tantos, reacciones del Quabit Guadalajara (22-21) pero no pudo culminarlas y aunque el cuadro anfitrión no pudo respirar tranquilo sí que tuvo los recursos y el acierto necesario para amarrar un triunfo clave.

Ficha técnica:

31 - Helvetia Anaitasuna (16+15): Bols, Álvaro Gastón (4), Antonio Bazán (2), Mladen Krsmancic (3, p), Alberrt Pujol (-), Íñigo Barricart (4), Pere Vaquer (1), Eduardo J. Salazar (ps), Borja Méndez (-), Xabier Etxeberria (3), Ibai Meoki (1), Carlos Chocarro (5), Gabriel Ceretta (-), Ander Ugarte (6) y Raúl Nantes (2).

29 - Quabit Guadalajara (14+15): Adrián Escolaza, Sergio Mellado (1), Alberto Sanz (-), Pawel Niewrzawa (5), Ignacio Moya (9, 8p), Javier García (7), Pablo Paredes (1), Javier Parra (1), José María Celada (-), Antonio Serradilla (-), Víctor Vigo (3), Jaime Gallardo (2) y JJ Hombrados (ps).

Marcador cada cinco minutos: 1-1, 5-4, 8-7, 11-8, 14-10, 16-14 (descanso), 18-16, 21-18, 24-21, 27-24, 28-26 y 31-29.

Árbitros: Enric Escoda Pérez y Rolanda Sánchez Bordetas. Excluyeron dos minutos a los locales Ibai Meoki y a Antonio Bazán (2), y a los visitantes Pedro Fuentes y José María Celada.

Incidencias: Partido de la decimocuarta jornada de la Liga Asobal disputado en el Pabellón Anaitasuna ante unos 1.800 espectadores. En el descanso la afición local lanzó a la cancha una lluvia de muñecos de peluche dentro de una campaña benéfica para niños sin recursos. Hizo el saque de honor el pelotari navarro Joseba Ezkurdia.

