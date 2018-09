Aniz manda un mensaje de apoyo al Granollers tras la muerte de dos canteranos

Actualizada 21/09/2018 a las 19:18

Iñaki Aniz, entrenador del Helvetia Anaitasuna, equipo se medirá el domingo al Fraikin Granollers, mandó este viernes un mensaje de apoyo al club catalán tras la muerte de dos canteranos en accidente de tráfico.

"Ha sido un hecho lamentable. Es durísimo", dijo Aniz, quien indicó que apoyan al Granollers en lo que puedan y espera que no afecte a los equipos en el partido del próximo domingo en tierras catalanas, de la tercera jornada de la Liga Asobal.

Aniz señaló que es difícil "calibrar como entrenador" la influencia que puede tener este suceso en el partido: "No se sabe qué implicación puede tener sobre el rendimiento. Me imagino que habría muy buenas relaciones con los chavales, pero no sé hasta qué punto puede influir", dijo en rueda de prensa este viernes.

En el aspecto deportivo, Aniz manifestó que espera poder contar por primera vez con el extremo navarro Carlos Chocarro, quien se ha perdido el comienzo del campeonato por una lesión muscular.

"Espero que esté. Ayer entrenó aceptablemente. Espero que pueda viajar y allá veremos, pero no vamos a correr ningún riesgo", dijo el entrenador navarro.

