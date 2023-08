Gurbindo se estrena con 30 minutos de juego en el THW Kiel

THW Kiel alemán. El pamplonés Eduardo Gurbindo , con el 28 a la espalda,ha debutado este lunes 7 de agosto por la tarde con su nuevo equipo, elalemán.

El lateral zurdo navarro saltó a la pista en el minuto 15:46 del amistoso que el campeón de la Bundesliga ha disputado frente a otro equipo de 'Champions', el RK Gorenje Velenje esloveno.

No obstante la oportunidad que la lesión de Steffen Weinhold ha abierto al navarro era un 'tren' que no podía dejar pasar, dejando el equipo rumano con el que iba a competir en la Liga Europea e incorporándose al histórico campeón alemán, uno de los candidatos no sólo a revalidar el título de la liga germana sino también a hacerse con la Liga de Campeones.

En el amistoso de este lunes compartió puesto con Harald Reinkind y el navarro jugó 30 minutos tanto en ataque como defensa -los últimos 15 de la primera mitad y los 15 iniciales de la segunda-, anotando 1 gol y dando varias asistencias para los de Filip Jicha.

En su primer amistoso de pretemporada, en el Raiffeisen Sportpark de Graz, el THW Kiel se impuso por un 46-35 (26-19).

Sergey Hernández también se ha estrenado con el SC Magdeburgo

F. GORA / SC MAGDEBURG

Gurbindo no será el único jugador navarro esta temporada en la Bundesliga alemana. Antes de saber su fichaje por el THW Kiel -vigente campeón de la liga germana-, el también internacional y pamplonés Sergey Hernández hacía oficial su compromiso con el SC Magdeburgo -subcampeón liguero- tras completar su contrato con el SL Benfica portugués y renunciar a la renovación que éste le había propuesto.

Y al igual que Gurbindo este lunes 7 con el Kiel, el portero navarro ya se ha estrenado con su nuevo equipo en un encuentro de preparación. En concreto el duelo que disputó el pasado 1 de agosto frente al Bergischer HC en Calbe (Alemania) y que el conjunto de Hernández se llevó por un 34-31 tras remontar el 17-18 al que ambos llegaron al descanso.