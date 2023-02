Niko Mindegia reaparece con el Wisla en la Liga de Campeones

Paso a paso, con paciencia y tomando la máxima precaución para no caer en riesgos innecesarios, el navarro Niko Mindegia Elizaga sigue cumpliendo plazos dentro del proceso de recuperación tras la operación de rodillas a la que se sometió en junio para solucionar la rotura de ligamento cruzado y menisco que sufrió en mayo.

Este miércoles, y después de haber jugado ya dos partidos en la liga polaca -en los que ya dejó detalles de su calidad como un pase picado al pivote Abel Serdio que fue destacado en la última jornada-, el central de 34 años debutó unos minutos en la Liga de Campeones 2022-23. Lo hizo en los inicios de las dos partes del duelo que el Wisla Plock polaco, su equipo y que está peleando por mantener sus opciones de entrar en los octavos de final de la Champions, disputó en la pista del GOG danés en Gudme (31-24, 18-11).

Para él, que en las dos últimas temporadas había disputado la Liga Europea, es ya la octava experiencia en la máxima competición continental de clubes, tras las tres vividas con el San Antonio (2005-06, 2006-07 y 2008-09), las tres con el Pick Szeged húngaro (de la 2013-14 a la 2015-16) y la anterior con el Wisla Plock en la 2019-2020.

“Vamos día a día, cada vez un poco mejor. Viendo un poco sensaciones, pero por ahora va todo bien. La rodilla de la rotura va francamente bien y la que me está dando más problemas es de la que me sacaron el injerto del tendón para poner en la otra. Es la de salto y se me carga más, así que andamos con más cuidado para evitar sobrecargarla demasiado. Pero sí que estoy para ir dando descanso a los compañeros y ayudarles en lo que pueda, aunque es cierto que fintar aún me cuesta un poco”, reconocía el navarro.