Gurpea Beti Onak: cinco fichajes para reforzar el bloque que logró el ascenso

No ha sido tarea nada fácil. Lo confirmaron este viernes los directivos del Gurpea Beti Onak Azparren Gestión. El “handicap” de haber logrado el ascenso a finales de mayo -cuando ya el resto de las plantillas de la Liga Guerreras Iberdrola estaban más que perfiladas- y el ajuste presupuestario les ha condicionado en la búsqueda de los refuerzos que la plantilla “necesitaba” pero, finalmente, la directiva se mostraba “satisfecha” con el resultado conseguido. Y eso que aún esperan poder cerrar - “a ver si para la próxima semana la podemos anunciar”- la incorporación de una jugadora extranjera.

El club villavés, eso sí, mantendrá el bloque del equipo que logró el ascenso a la elite tras una temporada que finalizaron invictas. Ha dado dos bajas -la portera navarra Maitane Larrayoz y la primera línea aragonesa Marta Jaqués- y anunció cinco fichajes, tres de ellas internacionales absolutas.

Así, Gurpea Beti Onak contará con la portera getafense, campeona del mundo con la selección española de balonmano playa en 2016. Ex de Alcobendas y Elche, la guardameta de 29 años llega procendente del Morvedre. También del conjunto valenciano -que acaba de descender de la máxima categoría- llegará a Villava la internacional argentina, pivote de 30 años.

Otra internacional albiceleste que se unirá este próximo julio a la disciplina del Beti Onak, procedente en este caso del River Plate, será la joven extremo zurda Graciela Ayelén García, de 22 años y quien ya compartió vestuario en la selección argentina junto a Maca Sans en el pasado Mundial de España.

Para reforzar el extremo, pero en este caso el izquierdo, llegará del Lanzarote Ciudad de Arrecife -equipo que disputó la fase de ascenso junto a Gurpea Beti Onak- la madrileña Natalia Montilla Blázquez. De 26 años, jugó esta campaña 31 partidos oficiales y anotó 58 tantos.

Por último, y como refuerzo tanto en el juego ofensivo como en el defensivo, llegará la guipuzcoana Paula García Locay, de 26 años y procedente del Zuazo.

Dos juveniles internacionales con España como la lateral derecho Estitxu Rodríguez (Beti Onak) y Kelly Nonzie Fonkeng (Malkaitz) -elegida mejor pivote del Campeonato Mediterráneo 2022 el pasado abril- se incorporarán al trabajo con el primer equipo del Gurpea Beti Onak Azparren Gestión en el inicio de la pretemporada previsto para el 26 de julio. De esta forma, las dos jóvenes jugadores siguen dando pasos en su formación y, además de reivindicarse para formar parte del conjunto del club en la División de Honor Plata, presentarán sus credenciales también para el equipo de la Liga Guerreras Iberdrola que dirigirá por tercera temporada consecutiva Miguel Etxeberria.

En el mismo salón de plenos del Ayuntamiento de Villava en el que hace un mes fue recibido tras lograr su ascenso a la División de Honor femenina del balonmano nacional -siendo el tercer club navarro que lo conseguía tras Oberena e Itxako-, este viernes Beti Onak anunciaba su proyecto para afrontar su primera temporada en la elite.

El sueño es ya una realidad y el club villavés ha tenido que trabajar rápido y duro para lograr prepararse de cara a la oportunidad que supone jugar en la Liga Guerreras Iberdrola. “Nuestro objetivo es no subir y bajar sino pelear por mantenernos y consolidar el proyecto. Eso sí, manteniendo una base del equipo importante y sin olvidarnos de todo que tenemos por debajo”, explicó Marino Oscos, presidente de Beti Onak en referencia a sus 19 equipos de cantera (con más de 300 jugadores) y a los distintos clubes convenidos que les apoyan. “Hemos intentado, y etsoy seguro, que los fichajes nos aportan eso que nos faltaba. Es importante la Liga Iberdrola pero también seguir y mantener la relación existente con la escuela del club, con el pueblo...”, añadió.

NUEVO NOMBRE, MISMA PISTA

Una de las grandes novedades es la inclusión en la nómina de patrocinadores de Azparren Gestión, empresa que se unirá a Gurpea en la denominación oficial del equipo. “Queremos partir de la base de contar con un presupuesto de unos 350.000 euros -más del doble de esta temporada (150.000€)- pero aún tenemos trabajo que hacer y camino por recorrer en ese aspecto. Hemos avanzado pero el presupuesto no está cerrado. El objetivo es conseguir crecer más porque hay que recordar que estamos en inferioridad de condiciones respecto a otros clubes”, remarcó Oscoz, agradecido también al apoyo de Gobierno de Navarra y de Fundación Induráin. “Nuestro proyecto se sustenta en la reestructuración que se hizo hace cuatro años del balonmano femenino. Y el hecho de que nos eligieran como club de referencia en Navarra fue el punto de inflexión”, reconoció el responsable del club villavés.

Éste, que se mostró “satisfecho” por lo conseguido en estas últimas semanas, desveló que, más allá de objetivos puramente deportivos o económicos, se ha marcado un “objetivo número uno” a nivel personal: “Poner en valor a nuestras chicas y a lo que han conseguido. Lograr que se sepan quienes son nuestras jugadoras, que la gente las conozca y les pongan cara. Que al hablar de Olaia Luzuriaga, por ejemplo, sea un referente dentro del deporte navarro”.

El equipo mantiene su bloque respecto a esta temporada -contará con cinco fichajes (se espera cerrar un sexto en próximos días) y dos bajas-, seguirá con el mismo cuerpo técnico liderado por Miguel Etxeberria y jugará sus encuentros en el polideportivo Hermanos Induráin de Villava. “Ojalá se llene en todos los partidos, las jugadoras se vean arropadas y las visitantes noten que se enfrentan a unas jugadoras más guerreras de lo que ya han sido esta temporada”, expuso Luis Javier Etxeberria, responsable de la sección de balonmano y presente este viernes en el acto junto a Oscoz, Mikel Oteiza (alcalde de Villava), Pedro Odériz (Gurpea), Javier Azparren (Azparren Gestión) y Ernesto Modrego (Fundación Induráin).

Azparren Gestión se une a Gurpea en el patrocinio

​Por quinta temporada consecutiva, el nombre del primer equipo femenino de Beti Onak estará unido a Gurpea, empresa de ingeniería industrial, que ha sido el principal patrocinador del conjunto villavés en su camino hacia la elite. No obstante, para afrontar la temporada en máxima categoría y el aumento de presupuesto que el ascenso exige, Azparren Gestión -empresa de asesoramiento y consultoría socio-laboral y fiscal- se unirá al proyecto.



“Ha sido una mezcla de diferentes motivos”, afirmó ayer Javier Azparren a la hora de explicar el porqué de patrocinar al conjunto verdinegro. “Lo primero es que la gente de Villava, ya con una cierta edad, hemos vivido lo que ha sido y lo que ha supuesto tener al Beti en División de Honor. Mi padre, además, fue secretario del club. Eso le da un aspecto sentimental. Pero, además, en casa hemos vivido con forofismo estos últimos años. Para mi estas jugadoras son figuras. Y el hecho de que chicas del pueblo estén haciendo historia me hizo sentir que debíamos estar ahí. Por otra parte, queremos poner en valor y apoyar a la escuela que tiene Beti, la multitud de chicos y chicasque están tras este primer equipo. Y, por último, me encontré una junta directiva que da gusto por la ilusión, dedicación e implicación”.

​El club contará también con un equipo en Plata

​Es una de las grandes apuestas de Beti Onak: mantener a su equipo filial en la División de Honor Plata femenina, la misma categoría en la que militaba hasta esta campaña su primer equipo. El club navarro contará, de esta forma y gracias a la oportunidad brindad por la Real Federación Española de Balonmano, con un equipo que, en caso necesario, podrá nutrirle de jugadoras al equipo de máxima categoría y servirá de paso intermedio para que el salto de las canteranas pueda ser más paulatino.



“Poder tener al equipo B en Plata es algo muy importante para nosotros, pensando sobre todo en las jugadoras que pueden tener la opción de irse integrando al primer equipo”, explicaba Marino Oscoz, presidente del club villavés.



La plantilla del equipo de Plata contará, en principio, con algunas de las jugadoras que han estado entrenando y jugando hasta esta campaña en el primer equipo, caso de la central Nahia Legorburu, la pivote Jenni Rivero o las extremos Leire Lasheras y Jaione Etxeberria. También estarán en el equipo las juveniles Estitxu Rodríguez y Kelly Nonzie Fonkeng, quienes realizarán la pretemporada con el conjunto de Iberdrola.

