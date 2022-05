Gurpea Beti Onak asciende a la máxima categoría del balonmano femenino

Ya es un hecho, el Beti Onak ha logrado ascender a la máxima categoría del balonmano femenino, a la Liga Guerreras Iberdrola. Esta histórica gesta ha tenido lugar en Lanzarote, dentro de la Fase Final de ascenso a la División de Honor femenina.

Villava han certificado el pasaporte tras derrotar al Balonmano Bolaños por 24-18. Este viernes lograron sacar adelante la primera de las tres finales que les separaban del ascenso ante el conjunto anfitrión, Las dehan certificado el pasaporte tras derrotar alEste viernes lograron sacar adelante la primera de las tres finales que les separaban del ascenso ante el conjunto anfitrión, las favoritas del Cicar Lanzarote. Pero con el segundo intento ha sido suficiente.

Una vez más, sus aficionados han seguido el partido desde la localidad navarra gracias a una pantalla gigante.

DN

Gurpea Beti Onak se convierte en el tercer equipo navarro que competirá en la máxima categoría femenina tras Oberena (1995-1998) e Itxako (1999-2013).

Josetxo

REFERENTE DEL BALONMANO FORAL

No es la cantera más numerosa ni más antigua del balonmano navarro pero sí mantiene un plus que no tienen otros: el arraigo. “Hablar de Beti Onak y de Villava es todo uno. La inmensa mayoría de nuestros jugadores son del pueblo, con lo que eso implica de labor social. Es importante para la localidad. Y después de tantos años, y con el equipo masculino habiendo jugado en División de Honor, aquí el balonmano tiene muchísima tradición”, reconocía el directivo Antonio Urbiola, quien colabora en la coordinación de la base con Etxeberria.

Un arraigo y referencia que se refuerza al ver su primera plantilla. En esta campaña, dos terceras partes de la misma son jugadoras navarras (11 de las 17). La argentina Maca Sans, la chilena Valeska Lovera, la aragonesa Marta Jaqués, la vasca Nahia Legorburu, la gallega Adriana Mallo o la ibicenca Ainhoa García refuerzan al equipo.

Distintos aspectos que hicieron que, desde 2018, Gurpea Beti Onak cuente con el apoyo de Gobierno de Navarra y de la Fundación Induráin en un convenio para estructurar el balonmano femenino de alto rendimiento en Navarra, en el que el conjunto villavés fue designado como “el equipo referente” -no hay que olvidar que estas últimas temporadas han jugado también en División de Honor Plata femenina otros clubes como Lagunak, Loyola o Helvetia Anaitasuna- en un proyecto que busca “dotar de un itinerario deportivo completo” a las jugadoras navarras “desde la formación hasta la élite”.