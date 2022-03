Dos sanciones de 7 meses por insultos y amenazas en el balonmano foral

“Estamos preocupados por esta deriva que estamos viendo en las últimas semanas. Claro. No sé que está pasando, pero todos debemos reflexionar. Vamos a trabajar para poner todos los medios y tratar de solucionarlo. Estos no son los valores del balonmano ni que queremos fomentar”. Andrés Garde , presidente de la Federación Navarra de Balonmano, era directo y claro. Y es que, en esta última semana, el-cuyas actas semanales habitualmente mostraban sanciones económicas a distintos equipos por no presentar entrenador o delegado, por no presentar el acta en el plazo reglamentario, o alguna sanción disciplinaria con algún partido de suspensión- se ha visto en la tesitura de tener que imponer esta semanade suspensión de competición oficial en dos encuentros diferentes.