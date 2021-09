Gurbindo se irá del Vardar al Dinamo Bucuresti

El lateral internacional pamplonés Eduardo Gurbindo abandonará próximamente el Vardar macedonio -al que llegó hace apenas un mes, tras fichar por tres temporadas- para incorporarse al Dinamo Bucuresti que entrena el ex azulgrana Xavi Pasqui Pascual, ex técnico además del navarro.

“Aún no es oficial al 100% porque hay que firmar unos papeles de la rescisión, pero sí que ya está todo hablado y acordado para ir a Bucarest”, decía este sábado el bronce olímpico, tras semana y media de negociaciones y dudas.

“El proyecto que me dijeron no es el que me he encontrado”, razonaba sobre su salida, tras quedar fuera de la convocatoria de la Superliga y la Liga de Campeones, al dar prioridad el técnico Veselin Vujovic a otros recién fichados como Kevynn y Olivier Nyokas.