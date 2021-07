Nerea Pena: "Nos ha faltado todo para poder ganar"

"Nos ha faltado todo. Nos ha faltado salir desde el minuto uno a comérnoslas, haberlas reventado, haber logrado una diferencia desde el principio y haberla mantenido", señaló Pena.

Y es que pese a la trascendencia del choque el equipo español se vio completamente superado por Hungría en un arranque de partido en el que la de Carlos Viver en apenas diez minutos ya perdía por 7-2.

"Sabíamos que ellas iban a salir con todo, porque venían de tres partidos muy malos. Sabíamos que iban a salir a por todas y no hemos podido controlarlas. No hemos hecho un buen trabajo. El principio de partido ha sido malo", reconoció la primera línea.

Este mal arranque de partido no impidió a España, que llegó a perder hasta por siete goles (23-26) en la segunda mitad, llegar a los últimos nueve minutos de juego con tan sólo un tanto de desventaja (24-23) en el marcador.

"Pese a no hacer un buen partido lo hemos podido arreglar cuando nos hemos puesto a un gol, pero no hemos sabido dar ahí ese empujón final. Hemos encadenado muchísimos errores en todas las facetas y eso es algo de lo que tenemos que aprender, porque no nos podemos permitir un partido así el próximo día", indicó la navarra.

Nerea Pena confía en que España aproveche la nueva oportunidad que tendrá el próximo lunes ante Rusia para sellar la clasificación para los cuartos de final.

"Hoy no hemos hecho nuestro trabajo y nos toca hacerlo el próximo, aunque sabemos que no va a ser fácil, porque Rusia nos va a querer plantear un partido muy físico y nosotras tenemos que estar preparadas para no caer en su juego", concluyó la jugadora española.