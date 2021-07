Los 'Hispanos' certifican su pase a los cuartos de final

Los 'Hispanos' se garantizaron el pase a los cuartos de final del torneo olímpico con una trabajada victoria ante Brasil (25-32), en la que el marcador en nada refleja el trabajo que hubieron de desarrollar los españoles.

Sufrieron los de Jordi Ribera lo indecible en defensa durante casi toda la primera mitad, y solo el progresivo deterioro físico del rival les dio el margen que necesitaban para tomar el mando. A cambio, los problemas en ataque de los encuentros precedentes no existieron pese a que Brasil intentó todo tipo de defensas. La dirección de Raúl Entrerríos, la mejora de Sarmiento y la clarividencia de Alex Dujshebaev consiguieron desatascar todos los procesos ofensivos.

Le costó mucho a España entrar en el partido. Demasiado. Más de lo recomendable. Si los Hispanos defienden mal, ya pueden atacar bien, que estarán por debajo en el marcador. Y lo de la defensa ante los brasileños fue un chiste de mal gusto. Tan profunda que se impedían las ayudas y tan lenta que el pivote Moraes circulaba por el borde del área como si estuviera en el salón de su casa. Pantuflas incluídas. Y si no hay defensa, es difícil que haya portería. Pérez de Vargas tardó ¡11 minutos! en parar el primer balón, pero es que la selección invirtió 22 minutos en empatar el encuentro y 28 en coger algo de renta.

El caso es que el asunto no es nuevo. Se ha vuelto marca de estilo de estos Hispanos de fin de ciclo. Contra Alemania y contra Noruega se empezó mal. O en defensa o en ataque, pero está claro que a la tropa de Jordi Ribera le va la marcha de empezar por detrás y remontar hasta mostrar la matrícula.

Ante los brasileños el problema estribó en el temor a que una defensa muy cerrada sobre la línea de seis metros provocara la alegría ofensiva de los lanzadores brasileños. Y no son mancos. Así que el preparador español, que fue el que en su día armó la selección brasileña y les conoce a la perfección, prefirió abrir el muro para alejar a los hombres de fuera aun a riesgo de dar vida a Moraes, el pivote. Moraes, mientras le dio el resuello, agradeció como se merece los espacios que se le brindaron.

Pero los Hispanos son un grupo lleno de recursos. Si no es el día de la defensa, tendrá que ser el del ataque. Si las ayudas no salen, vamos a alternar defensas y hacer dudar al rival. El caso es que conforme el reloj devoraba el tiempo España se asentaba y los brasileños iban entrando en el túnel del tiempo de lo que les ha ido sucediendo en este torneo olímpico: compiten, plantan cara, por momentos dominan el juego... pero no les da para mucho más. Los sudamericanos tienen un buen equipo titular, pero el banquillo baja en exceso el nivel.

A mayor abundamiento, el cansancio trajo como consecuencia que Pérez de Vargas tocara más balón y se calentara. Y si el portero para, la defensa suele venirse arriba. Fue la tormenta perfecta que necesitaba el combinado nacional para ir poniendo tierra de por medio en el marcador e ir minando la ilusión brasileña.