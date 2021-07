Eduardo Gurbindo disputará los Juegos después de superar una grave lesión

La historia de Eduardo Gurbindo en el balonmano profesional comenzó hace dieciocho años. Lo hizo de la mano de Zupo Equisoain quien le hizo debutar con el primer equipo del Portland San Antonio con tan solo quince años. Sin embargo, las potentísimas plantillas del equipo antoniano en aquella época con jugadores del nivel como Mateo Garralda, Renato Vugrinec o Cristian Malmagro en su posición le obligaron a buscar minutos en el BM Torrevieja, donde militó dos años en calidad de cedido.

ÉPOCA DORADA

En 2012 Gurbindo dio un salto de gigante en su carrera. Disputó sus primeros Juegos Olímpicos en Londres donde no se quedó a las orillas de la semifinal tras perder ante Francia.

Ese mismo verano, durante la concentración con la selección en Londres, el FC Barcelona hizo oficial su incorporación. Dejaba atrás Valladolid para firmar con una de las potencias europeas de este deporte. Allí, a lo largo de sus cuatro temporadas, consiguió sus mayores títulos como jugador profesional. Tres Ligas Asobal, tres Copas del Rey, cuatro Copas Asobal y cuatro Supercopas además del título de Champions League en la temporada 14/15.

FRENO EN SU CARRERA

El 17 de mayo de 2019 es una fecha que el lateral pamplonés nunca olvidará. Una lesión en el menisco le dejó fuera de combate durante dieciocho meses. “Pensaba que iban a ser cuatro o cinco meses de baja. Te preparas para eso, lo aceptas porque son cosas que pasan. ‘Ha ocurrido y ya está’, te dices. Me operé. Pero, entonces, ves que no funciona, que tienes que volver a operarte en diciembre, que en enero empiezass a entrenar solo, con muchos altibajos, días muy buenos, otros muy malos... Luego llega la pandemia, pasé la covid... Y, al final, en lugar de cinco meses acaban siendo dieciocho”, afirmó el navarro en una entrevista a este periódico.

LA LLAMADA DE TOKIO

los Juegos de Tokio . Serán su segunda cita olímpica y la afronta de forma diferente. “Ahora tengo más experiencia, más años de rodaje, es otro entrenador, otra forma de juego. En Londres estuve pero no me sentí al cien por cien, pero eso no va a ocurrir esa vez”, afirmó a Diario de Navarra.