Nerea Pena: “Más que presión, que no hay, dentro del equipo sí que se nota mucha ilusión”

Aún no ha olvidado la cruel eliminación que sufrieron en los Juegos Olímpicos de Río 2016 cuando Francia, en la prórroga y tras remontar una desventaja de siete tantos, eliminó a las Guerreras en los cuartos de final del torneo, condenándolas a un diploma y a no poder luchar por las medallas.

En aquel partido de hace casi cinco años -que llegó después de haberse perdido los Juegos de Londres 2012 por una inoportuna lesión de rodilla en la final de la Liga de Campeones que disputó con el Itxako frente al Larvik noruego-, la pamplonesa Nerea Pena Abaurrea fue una de las grandes destacadas, junto a la portera Silvia Navarro, en el equipo dirigido entonces por Jorge Dueñas.

Ahora ambas siguen siendo pilares de la selección nacional femenina, en la que Carlos Viver tomó el relevo a Dueñas, y Pena trabaja duro ya en la recta final de preparación. Tras confirmarse su participación, podrá “resarcirse” de aquel mal recuerdo. “Algunas del equipo ya tienen medalla olímpica porque estuvieron en Londres. Yo no tengo esa fortuna. En Río estuvimos en puertas y caímos de una mala, muy mala manera. Y sí que ahora tengo la ilusión, las ganas y también un poco el enfado acumulado por intentar resarcirme de aquello”, afirma.

La navarra, de 31 años, es una de las fijas en los esquemas de los distintos seleccionadores, tanto por su aportación en el plano ofensivo como por su experiencia y peso en el vestuario. La confirmación, que se produjo el pasado lunes cuando se hizo pública la lista oficial, era un secreto a voces. La navarra está dentro de las 14 citadas más dos reservas que viajarán al país asiático.

“Si estoy aquí, entrenando y preparando los Juegos con el resto de compañeras es porque tengo ilusión”, asegura, optimista de que los problemas físicos que ha venido arrastrando este último año (isquiotibiales, aductor, rodilla ...) han quedado ya atrás. “Ha sido una temporada en mi vida caótica, en general. Pero los Juegos son algo que llevo esperando hace mucho tiempo y la ilusión de poder ir lo supera todo. Hubiera sido muchísimo mejor para mí poder haber ido el pasado año. Entonces llegaba con mucho más ritmo, con fuerza, con el planning ya hecho, sin sorpresas... Y ahora, sin embargo, viene todo un poco a trompicones. Por ejemplo, a unos días de ir nos suspendieron los partidos de preparación previstos en Tokio. Hubo que cambiar planes… Hay mucha incertidumbre y es todo complicado. Los Juegos no llegan en un buen momento. No es bueno ni para nosotras ni para nadie. Lo peor ha sido llegar después del año que llevamos y la locura que ha sido en cuanto a calendarios, competiciones y lesiones, que hemos tenido bastantes también. Pero, precisamente porque prácticamente todas vamos a competir en las mismas condiciones, eso no nos puede servir eso de excusa”, asegura.

“EL ESTANDARTE DEL DEPORTE”

España arrancará la competición el día 25 de julio en un grupo muy complicado frente a Suecia. Luego, le esperarán Francia, Brasil, Hungría y Comité Olímpico de Rusia (vigente campeón olímpico). Sólo los cuatro mejores pasarán de fase.

“Yo soy bastante realista. Lógicamente el objetivo primordial es pasar la fase y seguir compitiendo ya a eliminatorias ya que tenemos un grupo inicial muy muy complicado. Pero son unos Juegos Olímpicos. Las que hemos estado antes en unos sabemos bien lo que son y, también, que cada partido es un mundo. En realidad, los rivales da un poco igual. Ya tuvimos el ejemplo de tener en Río a Angola como equipo supuestamente débil en el grupo y casi nos mandan de vuelta. Mi sueño, hasta donde sí me gustaría llegar como mínimo si voy, serían semifinales”, reconoce.

Sabe que son un equipo de referencia pero también que no pueden confiarse lo más mínimo. “¿Presión? Nosotras vamos sin presión. Quizá sí la pueda marcar un poco más los aficionados. Pero en unos Juegos Oímpicos siempre pienso que sólo tenemos que ganar. Lo que tenemos que hacer es competir y enseñar lo mejor de nosotras en cada partido. Y si luego hay un equipo más fuerte que te supera…”, afirma, advirtiendo: “El que piense que vamos a ganar una medalla, creo que piensa erróneamente. El objetivo es ganar medalla sí, pero que vayamos pensando ya desde aquí en que la vamos a ganar es un tremendo error. El grupo que nos ha tocado es tremendamente fuerte. Son cinco partidos a muerte. Todas nos jugamos lo mismo. Más que presión, que no hay, dentro del equipo sí que se nota mucha ilusión”.

La actual selección combina jugadoras ya muy experimentadas con otras mucho más jóvenes. “No me gusta hablar de cambio generacional, es simplemente un cambio de gente, de jugadoras, muchas veces son por decisiones técnicas. Y en este tiempo ha habido muchos cambios. Varió el cuerpo técnico, el sistema… y eso genera el volver partir de cero. El cambio de este grupo empezó ya después del Europeo de Suecia, en 2016. Desde entonces llevamos trabajando prácticamente en el mismo sistema, ha pasado mucha gente nueva pero llevamos también dos campeonatos con un equipo bastante estable... Y eso hace que ahora lleguemos a estos Juegos ‘rodadas’, con el sistema bien aprendido y manejado”, explica.

Ella, que lo ha jugado todo en el mundo del balonmano, tiene muy claro que la cita olímpica “es distinta a cualquier otra competición”. “Los Juegos son algo especial. Para mí, y también sé que es un sentimiento que tienen otras compañeras. Se sale del resto del calendario. Al final no dejan de ser el estandarte del deporte y todos queremos estar y competir allí. Claro”, afirma.

En las últimas semanas, y antes de una última etapa en Sagunto y Madrid, Pena ha estado con el equipo dos semanas concentradas en Andorra. Una preparación en altura que ya se ha convertido en algo habitual antes de las citas olímpicas. “En los tres últimos Juegos siempre nos hemos concentrado en Andorra. De hecho, descubrí el país por venir con la selección. Y me encanta. De la de Río tengo un recuerdo buenísimo. Son preparaciones que la llevo bien. Y realmente para trabajar físico está genial. La temperatura, las instalaciones... A mi me gusta. Estamos en medio de la nada así te centras en entrenar, en descansar…”, explica, antes de detallar y destacar la piña entre las internacionales: “En la selección los tiempos están bastante marcados. La siesta es sagrada y, por la noche, tenemos un mínimo de diez horas de descanso. Y yo eso lo cumplo a rajatabla sí. Pero el resto del tiempo, tenemos siempre planes. El ambiente dentro del grupo es genial”, explica la central, quien en su tiempo de ocio personal apuesta “por ver series” en el ordenador. “De verdad, si digo que este grupo es bueno es porque lo es”, reitera.

Test olímpico

1. ¿Cuáles son los primeros Juegos Olímpicos que recuerda?

Los primeros, ya consciente de lo que eran, fueron los de Sydney de 2000. Me acuerdo de haber visto la inauguración y una imagen del edificio de la Ópera. Tengo en la mente esa ceremonia, sí.

2. ¿Una gesta olímpica?

Las de Bolt. Los 100 metros lisos creo que son la prueba ‘estrella’ en los Juegos Olímpicos. Las he visto desde que soy pequeña. La de Londres no pude verla pero en Río sí. Estuve allí, en directo, y fue más especial todavía si cabe. Impresiona vivirla allí mismo. La verdad.

3. Deportista olímpico/a que más admire...

Michael Phelps (natación). También pude sacarme una foto con él y, quizá por eso, lo tengo más presente.

4. Si tuviera la oportunidad, ¿con quién le gustaría encontrarse en la Villa Olímpica?

Simon Biles (campeona olímpica en Río 2016, con 19 títulos de campeona mundial y 25 medallas ganadas en campeonatos mundiales es la gimnasta más laureada de todos los tiempos).

5. ¿Qué otro deporte le gustaría seguir o ir a ver en Tokio, al margen del balonmano?

En Río vimos bastante poco, la verdad. A mi me gusta mucho el atletismo así que, si se pudiera aunque este año lo veo muy difícil, seguramente trataría de ir a ver algunas pruebas.

6. Del equipo español que acude a Tokio, ¿alguien a quien admire?

Los abanderados de este año creo que son una muy buena representación del equipo español. Por eso creo que podrían ser ellos, la nadadora Mireia Belmonte y el palista Saúl Craviotto. Son dos muy buenos referentes.

7. ¿Qué otro deporte incluiría en el programa olímpico?

Es complicado eh… El fútbol sala por ejemplo.

8. Su momento más esperado de los Juegos...

Eso sí lo tengo claro. Nunca he podido estar en una ceremonia de inauguración. El problema es que en esta ocasión no va a ser lo mismo, va a ser muy diferente. Pero sería ése. Conociendo como son los japoneses seguro que lo organizan perfectamente y va a ser muy espectacular. Además toca dos días antes del inicio de la competición así que esta vez sí podríamos ir. Creo que por fin tendría la oportunidad de poder vivirla desde dentro, ya que en Río no pude ir.

Sus datos

Nombre: Nerea Pena Abaurrea.

Nacida: en Pamplona, el 13 de diciembre de 1989 (31 años).

Posición, altura y peso: central, 1,75m y 68 kilos.

Trayectoria: Loyola (1998-2006), Itxako (debutó en máxima categoría en 2006 y hasta 2012), Ferencvárosi (2012-2019), Siófok (2019-2020), Team Esbjerg (2020-2021) y Vipers (2021-...). Con Itxako ganó cuatro Ligas, Copa EHF, dos Supercopas de España, tres Copas de la Reina; con el Ferencvárosi dos ligas, tres copas, dos Supercopas y dos Copas de la liga húngaras.

En la selección absoluta: debutó el 16-X-2008 en Holanda con Jorge Dueñas. Suma 162 duelos (541 goles). Estuvo en los Juegos de Río. Plata y bronce mundial (2019 y 2011) y plata europea (2014).