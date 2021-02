Nerea Pena apuesta por el Vipers noruego

Actualizada 19/02/2021 a las 06:00

Un equipo noruego de la vieja escuela, con jugadoras muy experimentadas, que apuesta por un proyecto fuerte y con el reto de jugar la Final a Cuatro de la Liga de Campeonas. Ése es el destino que la primera línea pamplonesa Nerea Pena Abaurrea, de 31 años ha elegido para seguir su carrera profesional la próxima temporada.

Pena, que juega actualmente en el Team Esbjerg danés al que llegó el pasado noviembre y con el que afronta la Liga de Campeonas, anunció ayer su compromiso para la siguiente campaña con el Vipers Kristiansand noruego.

“Ya antes de fichar por el Esbjerg había hablado con el Vipers. En ese momento no pudo ser pero quedamos en hablar para la próxima temporada. Así lo hemos hecho estas últimas semanas y el acuerdo ha sido muy fácil. Es un proyecto fuerte y ambicioso, apuestan por llegar a jugar la Final de la ‘Champions’ y ése es mi sueño. Además, es un equipo que me gusta, con jugadores muy experimentadas y a las que conozco, y tiene un estilo de juego que también me gusta. Creo que puedo adaptarme bien”, confirmaba este jueves la internacional navarra que, en su nuevo equipo, compartirá vestuario con varias jugadoras del Larvik que le arrebató en mayo de 2011 en el título de la ‘Champions’ al Itxako en el que militaba Pena.

“Es un conjunto que apuesta por jugar al balonmano de antes, a ese balonmano que yo aprendí. Un equipo old school. Y quiero estar en él. Estoy feliz”, aseguró Pena, quien ve como “un nuevo reto” el cambio de país -de España se fue a Hungría y el pasado noviembre, a Dinamarca-. “Nunca he vivido en Noruega pero he jugado tantas veces allí... En esta ocasión, tiene además un nuevo aliciente que es el de las posibilidades de turismo y de montañas que me ofrece. Echo de menos la montaña. El cambio de país, de cultura, el salir de la rutina... Es excitante”, reconocía.

Pena no quiso olvidarse del apoyo que ha tenido en el Esbjerg tras abandonar el Siofok húngaro por problemas internos. “Quiero agradecer al Esbjerg por hacerme volver a disfrutar del balonmano, por protegerme de una situación realmente mala y hacerme sentir bienvenida y en casa todos los días”, afirmó. Además, no olvida que aún queda temporada y objetivos tanto en Dinamarca -van terceras en la liga- como en Europa por delante -peleando por entrar en cuartos de final-. “Con el nuevo formato en la Champions, al ser eliminatorias, puede pasar de todo. El Brest Bretagne parte como favorito y la vuelta (14 de marzo) es en su casa así que parece que está todo en contra. Pero veo posibilidades. Tras una primera parte de temporada más irregular, el equipo está jugando bien, mucho más regular. Y es lo que necesitamos”.