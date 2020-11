Nerea Pena: “Estoy en el equipo en el que quiero estar”

Actualizada 15/11/2020 a las 06:00

En cuatro días. Literal. La vida le ha cambiado a la internacional pamplonesa Nerea Pena Abaurrea en cuatro días. El pasado miércoles cerró su salida del Siófok húngaro tras unas “desavenencias” que derivaron en una suspensión de la navarra, el jueves fichaba por el Esbjerg -campeón danés- y hoy, tras vivir ayer su primer entrenamiento y tras apenas dar un paseo por la ciudad, está ya convocada por el técnico Jesper Jensen para el duelo de la Liga de Campeones ante el Rostov ruso.



Su fichaje por el Esbjerg a estas alturas de temporada ha sido una sorpresa. ¿Qué ocurrió en el Siófok?

Todo vino por unas discrepancias que derivaron en unos problemas internos. Hace tres semanas me suspendieron, sin poder entrenar ni jugar. Luego tuvimos una cuarentena por un positivo y, en ese tiempo, ya decidí que no me quería quedar allí más. Al salir de la cuarentena rompí contrato y lo que me ha costado más ha sido poder llegar a un acuerdo de ruptura con el club.



¿Y entonces surge la opción del Esbjerg?

Sí, y muy contenta y agradecida de que hayan confiado en mi. Lo difícil fue encontrar a un equipo de nivel que apostase por fichar en este momento, más por la incertidumbre existente por la covid-19. Pero decidí casi de un día para otro. El miércoles cerré por fin mi salida del Siófok y el jueves a las 10 horas estaba ya camino hacia Esbjerg. Ha sido todo muy rápido la verdad (ríe). En el momento que comencé a tener problemas con mi otro club tenía claro que no iba a seguir en Hungría y que me gustaría jugar en Champions. Comencé a ver equipos y éste es uno de los que vi que podían necesitar alguna jugadora por las bajas y la situación en la que está. Además creo que puedo encajar en su estilo de juego, que eso también es muy importante. No he elegido un equipo por elegir. He venido a este equipo porque es al que quería ir. Si no hubiera tenido un destino que me convenciese, no hubiera salido. Fue todo bastante fácil porque las dos partes tuvimos claro que queríamos trabajar juntas.



Vuelve a la ‘Champions’ en una temporada con el Europeo y Juegos...

Sí. Tenía claro que si salía, mi prioridad era intentar volver a un equipo de Champions. No cabe duda de que volver a competir al máximo nivel es un aliciente y algo muy muy positivo en una temporada con objetivos tan importantes. Yo he seguido entrenando a nivel individual y no creo que hubiera sido un problema a estas alturas. Creo que al Europeo, si finalmente voy, hubiera podido ir aun estando sin equipo.



El jueves llegó a Esbjerg y este domingo ya debuta en la Liga de Campeones...

Sí. El jueves hicimos la transferencia internacional de mi ficha, ayer viví mi primer entrenamiento y estoy ya convocada para jugar ante el Rostov (hoy). Supongo que será para dar descanso al resto, porque aún no tengo cogido el tempo a mis compañeras. Va a ser extraño, un cambio brusco. Pero iré a jugar a lo seguro, a jugar para las demás y a no perder balones. Es lo que puedo ayudar en este momento.



¿Tiene alguna amiga o conocida en el vestuario danés que le pueda hacer de ‘cicerone’?

No, la verdad. Pero sí he jugado muchas veces contra algunas de mis compañeras así que sé qué tipo de jugadoras hay en el equipo. Ahora lo que me queda es aprender a jugar con ellas.



Tras 8 temporadas en Hungría, cambia de equipo y de país...

Desde el momento en que me plantee salir del club tenía claro que me iba fuera. Y salir, cambiar de país y de cultura, no es algo que me de pereza. Conocer sitios nuevos no es algo que me asuste; al contrario, me gusta. Sí que el momento es un poco precipitado sobre todo porque, si todo va bien, en 10 días me iré con la selección. Pero bueno... El Esbjerg me necesitaba ya así que aquí estoy. Y con muchas ganas. Lo que sí supone empezar de cero es con el tema del idioma. Me pondré más adelante, por ahora voy bien con el inglés.