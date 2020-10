Actualizada 03/10/2020 a las 06:00

Todos lo tienen claro: ésta no va a ser una temporada típica. La incertidumbre sobre el desarrollo de la campaña, los cambios y bajas que pueden sufrir las plantillas de un partido a otro o los aplazamientos por la covid-19 marcarán el devenir de una liga en Primera Nacional masculina que oficialmente arranca este sábado por la tarde.

Bueno, al menos, se inicia para casi todos porque, ya en la primera jornada, el Helvetia Anaitasuna ve como los positivos del Balonmano Romo obligan a aplazar su duelo.

El filial del representante navarro de la Asobal es uno de los cuatro clubes navarros que, encuadrados dentro del grupo C, repiten esta temporada en la tercera categoría del balonmano nacional junto a Uharte, Gurpea Beti Onak y Distriplac San Antonio.

INCERTIDUMBRE Y JUVENTUD

“Nuestros objetivos no cambian respecto a la pasada temporada: intentar estar lo más arriba posible y seguir nutriendo de jugadores al primer equipo”, explicaba Carlos García Fernández, que repite como técnico de un Helvetia que, “tras el cambio generacional” vivido la pasada campaña con 11 bajas, en esta ocasión “mantiene el bloque” incluyendo además la recuperación de Carlos Arrasate tras un año lesionado en la rodilla. “Nos da empaque, experiencia y liderazgo. Y aportará mucho en primera línea”, analiza García, quien tiene en su plantilla a media docena de jugadores que entrenan con el equipo de Asobal.

Mucho más inciertos tienen los objetivos esta temporada el Uharte que dirige Óscar Lezáun Ciordia. Arrancará este sábado con la visita al Barakaldo (18.30h). El pasado año, el abrupto fin de temporada, les frenó cuando se encontraban en puestos por luchar al ascenso. “A pesar de que el equipo tiene un alta -Iñaki Goñi- y ha sufrido sólo tres bajas -Moreno, Amézqueta y Rodríguez-, sí ha cambiado y no pienso que ése pueda ser un objetivo real que debamos marcarnos. No sabemos muy bien qué expectativas podemos tener en una liga tan incierta para todos”, dice el ex pivote de Anaitasuna, quien tiene jugadores con ficha pero que, por la covid-19, aún no jugarán.

“Algún veterano, con obligaciones laborales, ha decidido no arriesgarse por el momento y hasta noviembre tampoco recuperaremos a Julen Rodíguez, que está trabajando como bombero forestal en Galicia”, añadía. “Cada partido va a ser una historia. Seguro que hay resultados sorpresa por bajas imprevistas”, afirma, antes de apuntar el problema que puede suponer los aplazamientos de partidos para “equipos que son ‘amateurs’. Aplazar un partido significa jugarlo entre semana, con jugadores que trabajan o estudian. Y eso puede suponer un problema serio para muchos visitantes”.

El Beti Onak -al igual que le pasó al San Antonio en la primera ola- ya ha sufrido en sus propias carnes lo que supone tener positivos en la plantilla. De hecho, este sábado tendrá la baja por uno de ellos en su duelo con el Avefor Huesca (17.00h), al que llega con apenas tres entrenamientos en los últimos días. “Estamos expectantes y poco seguros por cómo se va a desarrollar la liga. Va a ser una temporada complicada y en la que vamos a necesitar todos mucha flexibilidad. Esperemos que haya la máxima continuidad posible. Nosotros, con un equipo con una media de edad por debajo de los 23 años pero con mucha proyección, arrancamos muchas ganas por quedar lo más alto que podamos”, apunta Sergio Moracho Garnica, quien repite temporada en un banquillo villavés que, con cinco altas (Mateo, Pedroarena, Calvo, Rivera y Alonso), ha perdido experiencia por la media docena de salidas que ha sufrido.

EL SAN ANTONIO, EN MARISTAS

Con muchos jugadores del Segunda Nacional y juveniles como el resto de los clubes navarros, el ex jugador profesional Álvaro Jáuregui López vuelve este año al San Antonio para dirigir al Distriplac que, en lugar de Arrosadía, jugará sus partidos en la pista del colegio Maristas (Sarriguren).

“Lo hago sin presión, con normalidad y ganas. Después de volver a sentir el balonmano el pasado año (dirigió al Lagunak de Plata femenina y a la selección navarra juvenil), este reto me ilusionaba”, reconocía. Y el ex central, a pesar del “handicap añadido” de la actual situación, lo tiene claro. “Somos un equipo joven, nuevo y lo primero es conformarlo. Poner una base sólida sobre la que poder crecer. El objetivo es, poco a poco, pelear por estar arriba y, en una o dos temporadas, luchar por subir. Tenemos una ilusión enorme”, afirma. Su debut, este sábado por la tarde ante el Egia (20.00h).

Jugar con mascarilla, la decisión antoniana

La reglamentación lo permite siempre que no haya elementos sólidos o que puedan dañar al rival. Y, por eso, el Distriplac San Antonio tiene ya decidido que van a jugar sus encuentros de liga con mascarilla. “Hemos buscado unas mascarillas deportivas y vamos a jugar con ellas. Algún equipo con el que hemos jugado amistosos las llevaban, nos informamos y las vamos a llevar”, explicaba su técnico Álvaro Jáuregui.

Reducir el riesgo de infectarse por la covid-19 y, sobre todo, no ser contacto estrecho con posibles positivos rivales y evitar un hipotético confinamiento son razones para ello. De hecho, en el Beti Onak también estudian esa posibilidad. “Esta semana hemos comprado alguna y la están probando un par de jugadores. Según sus sensaciones decidiremos”, apuntaba Sergio Moracho.

Helvetia Anaitasuna y Uharte no han previsto jugar con ella.