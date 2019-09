Indignación en Anaitasuna por un tuit

Actualizada 14/09/2019 a las 17:35

Indignación e inicio de acciones legales contra el autor del tuit. Anaitasuna anunció ayer que tomará medidas por un comentario en la red social de Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional, y en el que, con un vídeo del grito inicial del equipo navarro, se pregunta: "Esto de Gora Eta digo yo que será un montaje ¿no?".

El mensaje, publicado a las 0.19 horas del pasado viernes 14, se compartió en Twitter y el club navarro salió al paso. "Es duro tener que explicar ciertas cosas, pero nos vemos obligados a ello para salvaguardar la imagen del equipo y patrocinadores antes mensajes que tratan de mancharla y generar confusión. El grito de nuestro equipo hace años es #GoraAnaita y siempre es el mismo", explicó.

Miguel Goñi, ex capitán del equipo y quien hasta la pasada temporada era el encargado de lanzar el grito en la piña que el grupo hace antes de iniciar sus encuentros, también respondió al autor del primer mensaje. "Alfredo, he estado 10 años haciendo ese grito unas 15 veces por semana y puedo asegurarte que no, no se dice Gora Eta. La inmensa mayoría de la sociedad vasca y navarra llevamos toda la vida luchando contra el estigma del terrorismo. No te montes película. No ayudas. #GoraAnaita".

Ante lo ocurrido, y la repercusión que empezó a tomar el asunto -el mensaje inicial tenía ayer a media tarde casi 450 retuits (con más de 155.000 visualizaciones del vídeo) y el mensaje del club superaba los 800, con más de 1.500 me gusta y más de 110 mensajes de apoyo- también el director deportivo Javi Gracia puso un mensaje en el que, además, adelantó que se iban a emprender "acciones legales".

Etiquetas Anaitasuna

Selección DN+