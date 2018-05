El navarro Gurbindo, tras el pase a la final "No tenemos miedo a nadie"

El lateral navarro Eduardo Gurbindo, jugador del HBC Nantes, no ocultó su satisfacción por haber logrado el pase a la final de la Liga de Campeones, después de doblegar al todopoderoso Paris Saint Germain en la primera semifinal. "Somos un equipo competitivo con mentalidad ganadora, siempre jugamos los sesenta minutos a tope. Nadie esperaba que estuviésemos en Colonia, y menos en la final, y mañana tenemos que aprovecharlo. No somos un equipo de superestrellas pero hemos demostrado que sabemos jugar en equipo", declaró a la Agencia Efe el internacional español.



Gurbindo subrayó que no tienen "miedo a nadie" porque se sienten capaces de vencer "a cualquier rival", por eso dijo no tener ninguna preferencia a la hora de elegir oponente para la final -Montpellier y Vardar disputan la otra semifinal-. "La temporada pasada empezamos esta aventura de Champions y vamos a por todas. Éramos conscientes de que la presión la tenía el PSG, pues para nosotros estar en la semifinal ya era un sueño. El final de partido fue una locura estos campeonatos se ganan sufriendo hasta el final", indicó. "Cyril (Dumoulin) ha estado perfecto en la portería, Kiril (Lazarov) ha metido siete penaltis... cada uno ha hecho su trabajo. Este es nuestro estilo: tener el espíritu de ser un equipo", añadió Gurbindo, quien ya conquistó la Liga de Campeones con el FC Barcelona en la temporada 2014-15.