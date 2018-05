Las navarras Silvia Ederra, Maite Zugarrondo y Leire Aramendía (lesionada con rotura de meniscos y ligamento cruzado anterior) se proclamaron este viernes campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano con el Super Amara Bera Bera después de superar al Hotel Gran Bilbao-Prosetecnisa por 24-28.



Un nuevo título liguero -el quinto en las últimas seis temporadas- que lograron merced al mejor golaverage respecto a las gallegas del Atlético Guardés -club de la extremo navarra Naiara Egozkue- que también cumplió con sus deberes y superó al Granollers por 29-30, aunque eso no le valió para nada.



No fueron encuentros nada sencillos para ninguno de los dos colíderes de la competición. La presión de unas y otras se notaba en las visitas que el equipo donostiarra afrontaba en Lasesarre y las gallegas, en Palau d’Esports de Granollers.



Sin embargo, las dirigidas por Montse Puche -histórica entrenadora que dejará el Bera Bera- supieron encarrilar el duelo (5-12, m.17), lo que les permitió jugar con más confianza aunque no pudieron sentenciar hasta los últimos minutos. Por contra, en la localidad vallesana, Egozkue y sus compañeras sufrían de lo lindo y, aunque acabaron logrando la victoria, se mostraban desconsoladas al conocer la noticia del triunfo del Bera Bera ante el Zuazo.



DESPEDIDA DE SILVIA EDERRA



El triunfo del Bera Bera sirvió para poner un broche de oro también a la trayectoria de la pivote estellesa Silvia Ederra en el club guipuzcoano, que abandonará. La navarra fue manteada por sus compañeras y recibió distintos regalos.



“No me puedo quejar. No pudimos ganar la Copa de la Reina, que es algo que me hubiera apetecido también, pero irme después de 13 títulos con el Bera bera es un buen número”, reconocía a las cámaras de Teledeporte.