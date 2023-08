Con dos finales por subir a la LEB Oro en sus dos últimas campañas cerró el Basket Navarra su andadura. Unos registros sólo mejorables si se hubiera logrado el ascenso, pero que dejaron a los protagonistas de la hazaña un brillante apartado en sus curriculums. Especialmente fue Jordi Juste, entrenador del equipo durante las últimas tres temporadas, quien mejoró su trayectoria profesional durante su estancia en la capital navarra. Con 96 encuentros a sus espaldas, se consagró como el técnico con más partidos en el banquillo del club. Entre sus logros, rozar la gloria del ascenso durante dos años consecutivos, este último cayendo en la final del 'playoff' ante un CB Prat repleto de talentosa juventud. Y eso con el agravante de que, lejos de gozar de un núcleo sólido, sólo tres jugadores continuaron en el equipo respecto a la temporada anterior. Un éxito de gestión de grupo que despertó el interés de otros equipos antes de conocerse la desaparición del Basket Navarra. El Odilo CB Cartagena de la LEB Plata se hizo con los servicios del catalán al día siguiente de darse a conocer su no continuidad en Pamplona.

TRIPLE SALTO A ORO

Ser uno de los líderes de un equipo de moda es sinónimo de premio. Tres jugadores, de momento, han recibido su reconocimiento después de que tres equipos de la segunda categoría nacional hayan pescado en el club navarro para reforzar sus plantillas de cara a la temporada 23/24. Quien sabe si han recurrido a jugadores de la LEB Plata para estirar su fondo de armario, o quien sabe si han visto en ellos un potencial suficiente como para gozar de protagonismo, pero lo cierto es que Adriá Rodríguez, Pau Treviño y Raúl Lobaco darán el salto a la LEB Oro.

Formado en las categorías inferiores del Barça, y con un papel distinguido en el reciente Europe sub20 de Grecia, el catalán Adriá Rodríguez era el jugador con más proyección de la última plantilla del Basket Navarra. La capacidad de robo, la velocidad en la salida al contraataque o la calidad técnica han servido al base para jugar por primera vez en la LEB Oro con la camiseta del HLA Alicante. Precisamente, su debut en la categoría el próximo 6 de octubre será contra un viejo conocido suyo y de la hinchada roja. El recién ascendido Rioverde Clavijo empezará ante los alicantinos su retorno a Oro, y lo hará con Pau Treviño en sus filas. El de Lleida, que ya era capitán junto a 'Balas' y a 'Fercho', y se encontraba asentado en la ciudad, tuvo que decir adiós a un equipo que le marcó a nivel personal tras dos temporadas. Su protagonismo en el juego, su gran anotación -con más de diez puntos por choque-, y probablemente su carácter dentro de la cancha son los aspectos que han atraído el interés del club logroñés, con el que se estrenará en Oro a sus veintiún años.

Quien jugará en la segunda categoría pero no lo hará como debutante es el zaragozano Raúl Lobaco. El escolta, uno de los principales culpables de la buena deriva del equipo al ser su máximo anotador con catorce puntos de media, volverá al Alimerka Oviedo, del que llegó el pasado verano tras no disfrutar de muchos minutos. Con experiencia añadida, tratará de proseguir su carrera en un lugar que ya conoce.

NAVARROS POR EL SUR

Melilla y Algeciras serán los destinos de los pamploneses Iñaki Ordóñez y Pablo Fernández 'Fercho', obligados a abandonar su tierra para seguir practicando el deporte de sus amores. Que Navarra se haya quedado huérfana en el baloncesto masculino les ha llevado a cruzar nuevos horizontes. Iñaki Ordóñez, también presente con el combinado nacional en el Eurobasket Sub20, jugará en el CD Enrique Soler de Melilla, mientras que 'Fercho', un 'jugador de equipo', vestirá el uniforme del Damex Udea Algeciras, ambos de la LEB Plata. Harán las maletas junto a ellos otros dos ex del Basket Navarra. El escolta Ezequiel Herrera acompará a Ordóñez y el base Javier Balastegui 'Balas' será compañero de 'Fercho' por tercer año consecutivo, ahora en la ciudad gaditana.

Junto al ala-pívot danés David Kristensen, que ha fichado por el Maderas Sorlí Benicarló de la LEB Plata, todos ellos conforman un grupo que dejó pruebas de su unión y valía el pasado curso. Ahora, sin que les quedase otra, se han esparcido por el mapa para seguir haciendo lo que más les gusta.

Dos jugadores todavía no han firmado por ningún equipo

​

​El alero pamplonés Ander Urdiain y el ala-pívot serbio Aleksa Popovic son los dos integrantes de la plantilla del desaparecido Basket Navarra que todavía no han fichado por ningún equipo, al menos de forma oficial. Aparentemente, no tendrán problemas para encontrar un nuevo destino gracias a la buena campaña que han firmado ambos. Además, el navarro, que ha sido una pieza importante para Jordi Juste este año, cuenta con una buena trayectoria en la LEB Oro con el Levitec Huesca La Magia e incluso un debut en la ACB con el Casademont Zaragoza. Urdiain se encuentra disputando amistosos de preparación junto a excompañeros mientras aclara su futuro, y Popovic disfruta de las vacaciones a la espera de firmar por un nuevo club.