La necesidad pesa más

Sin la presión de tener algo en juego, el ENERparking Basket Navarra vivió ante el Tormes un partido de altibajos y que se acabó llevando un conjunto visitante que necesitaba los puntos de forma urgente a falta de tres jornadas para dar por finalizada la liga regular.

Los primeros minutos fueron una ida y vuelta constante entre dos equipos con hambre de coger la delantera. Después de que Popovic y Fercho dieran ventaja a los navarros, el Tormes igualó la situación con buen juego interior, sumado a los cuatro triples firmados entre Navarro y Bertain. 25-26.

Los de Jordi Juste demostraron un ejercicio de de resistencia en el segundo cuarto. Vieron que la pelota no entraba, en contraste con los salmantinos que, en manos de su estrella, llegaron a alejarse hasta en 19 puntos. A pesar de ello, los esfuerzos locales no cesaron hasta encontrar el premio. El canterano Sariñena acertó de tres al igual que Treviño y Lobaco. Aprovechando el bonus, lo locales redujeron la distancia a siete, que se conviertieron en diez cuando volvió a aparecer sobre la bocina otra las bestias negras de ayer, Bertain.

Con energías renovadas saltaron a la cancha ambos quintetos tras el descanso. Fueron diez minutos de puro esfuerzo, intensidad y juego vistoso en el que el Basket Navarra salió vencedor. Treviño y Navarro entraron en una particular guerra de triples, a la que acompañaron las buenas jugadas locales. Los de Juste fueron veloces y acertaron a la contra a la vez que Arrosadía entonaba: “Sí se puede”. 70-70.

Con la dinámica favorable a los rojos, el último cuarto volvió a sonreír a los visitantes. A pesar de los triples de Ander Urdiain, el Tormes reaccionó a tiempo de la mano de un McCarthy que se hizo grande en la pintura y fuera de ella. En los últimos segundos, con 88-89 en el electrónico, la pizarra no funció y apareció, como no podía ser de otra forma, Navarro para cerrar el choque y darle una alegría a los suyos.

Jordi Juste “Hay que revertir esta situación”

El técnico del ENERparking Basket Navarra, Jordi Juste, se mostró serio tras la derrota de su equipo ante el penúltimo, después de haberlo hecho el pasado fin de semana ante el colista. “Hemos vuelto a cometer el error del pasado fin de semana ante el Baskonia”, dijo el catalán, que quiso añadir que “perder contra el colista y el penúltimo no es del agrado de nadie, tiene que hacernos reflexionar”. Restan tres jornadas antes del ‘playoff’ hacia la LEB Oro y el Basket Navarra, ahora mismo, no llega en el mejor momento. “Hay que revertir esta situación. Si no, el ‘playoff’ se nos va a acabar en dos semanas”, concluyó.