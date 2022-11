Osés asalta Paterna en la prórroga

El Osés Construcción Ardoi sigue recuperando fuera de casa lo que entrega como local. Ante un rival invicto en casa, el equipo de Juantxo Ferreira, que no pudo contar con Zoe Hernández, se llevó el triunfo en un partido que se decidió en una intensa y vibrante prórroga. El conjunto navarro supo resolver sus errores con el paso del encuentro y gracias a una sólida defensa, unida a una increíble actuación de Diana Cabrera, logró una victoria de mucho mérito en uno de los escenarios más complicados de la categoría

La propia Cabrera fue quien estrenó el marcador con una buena bomba después de casi dos minutos sin que ambos equipos lograran anotar. Tras varios ataques fallidos, el conjunto anfitrión sí aprovechó sus posesiones y puso una ventaja de siete puntos. Sin embargo, a falta de tres minutos para el final del cuarto, sendos robos consecutivos de Arregui y de Blanco volvieron a apretar el marcador con un 13-12. En los minutos finales, las defensas se intensificaron y se cerró el primer cuarto con un igualado 15-14.

En la reanudación ambos entrenadores movieron el banquillo y las alternancias en el marcador empezaron a sucederse.

El conjunto navarro volvió a reencontrarse en la pista y aprovechó para ir recortando distancias hasta ponerse cuatro arriba con un gran triple de Fatou Pouye. La defensa de las jugadoras de Juantxo Ferreira siguió creciendo con el paso de los minutos y el duelo llegó con un 31-34 al descanso.

El tercer cuarto comenzó con ambos equipos bastante inspirados en la anotación. Con el paso de los minutos el rebote defensivo se convirtió en una asignatura pendiente para las de Ferreira, que vieron como con más de cuatro minutos en el crono llegaron al bonus. La escuadra valenciana se aprovechó de la situación (47-40) aunque, en los compases finales, apareció Cabrera al rescate (50-47).

En el último cuarto la pívot argentina no aflojó y siguió llevando el peso de los ataques de su equipo y el duelo entró empatado al minuto final. El Osés tuvo su última posesión para ganar, pero el ataque no fue bueno y todo se decidió en la prórroga. Un tiempo extra en el que el Osés no dio opción a su rival.