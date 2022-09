El Osés regresa a la cancha

La primera prueba del nuevo Osés Construcción Ardoi llega este jueves, 8 de septiembre, en casa, a partir de las 20h.

El equipo aún no está al completo, falta por llegar Fatou Pouye, pero se espera que en pocos días pueda unirse a la escuadra femenina, que este año estará comandada por Juantxo Ferreira, David Benito y Adolfo Pindado.

El Osés Construcción Ardoi volverá a militar esta temporada en Liga Femenina Challenge, la segunda máxima categoría nacional. El primer rival contra el que comprobará cómo han sido las dos primeras semanas de entrenamientos es el Lointek Gernika, de Liga Femenina Endesa. “En mi opinión, el Gernika tiene una de las mejores plantillas de España. Es un equipo muy fuerte y que competirá este año en la Eurocup”, cuenta Ferreira.

“Esta semana para nosotros, teniendo en cuenta la planificación, es la más dura, sin duda. Tenemos dos encuentros durísimos, hoy en Zizur y el domingo en San Sebastián contra IDK, un equipo que ha hecho un papel excelente”, añade.

El objetivo, desde que el técnico navarro puso en marcha este nuevo proyecto, era, sobre todo, ser competitivas. “A ver cómo estamos. Con que seamos competitivas, que no bajemos la guardia y que estemos siempre ahí, intensas, me daría por satisfecho”, cuenta.

La pretemporada ha ido según lo planificado, al ritmo que los tres entrenadores esperaban. “Hemos entrenado muy bien, siendo muy intensas, pero estamos esperando la llegada de Fatou, que está gestionando su visado. La predisposición del grupo es muy buena y el resultado de estos primeros días es muy satisfactorio”, apunta.

Aún queda margen hasta el 1 de octubre, día en el que darán comienzo a la temporada 2022/2023.

Poco a poco el equipo ya ha ido adquiriendo “la identidad que queremos tener, cómo queremos ser”, dice Ferreira.

Hay seis nuevas caras en el equipo femenino, entre las que destaca Claudia Calvelo, campeona de Europa U20 y U16 en dos ocasiones, también subcampeona de Europa U18 y del mundo U19. A sus 30 años ha dejado atrás su año con el Barça femenino, equipo con el que se convirtió en campeona de la Liga Femenina Challenge la pasada temporada. “He venido aquí porque absolutamente todo el mundo me hablaba bien de este club. Creo que este año la segunda categoría va a estar muy muy interesante”, contaba.

Junto a ella, también han aterrizado en Zizur jugadoras como Anna Prim o Zoe Hernández. Además, Ferreira ha recuperado a las navarras Paula Marcos y María Zabalza. “Es una nueva oportunidad, borrón y cuenta nueva. Tengo ilusión, quiero seguir trabajando e intentarlo todo. La juventud del equipo es muy positiva y la competición se está haciendo cada año más complicada”, cuenta Marcos. Para Zabalza, el objetivo es conseguir un crecimiento personal en una temporada muy competitiva. “La clave va a estar en el mix de juventud y veteranía que ahora hay en el equipo”, explica.

La que no faltará, otro año más, será la capitana. Itziar Arregui cumplirá su undécimo año en Zizur y lo hará con el sueño de culminar, por fin, un ascenso a Liga Femenina Endesa.

EN FRASES



1 Amaia Díez, alero.

“Quiero ver hasta donde puedo llegar. Es diferente a EEUU, pero el equipo ya es una piña y la temporada pinta bien”



2 Alazne Vicente, base.

“Siempre compensa seguir. Ojalá ser igual de incómodas, de respondonas. La liga es interesante, pero hay nivel y cambios”



3 Paula Marcos, base.

“Tengo mucha ilusión. Se han reforzado los equipos y creo que va a ser muy complicado. Habrá que seguir trabajando”



4 Itziar Arregui, base y capitana.

“Quiero que formemos un equipo con caracter y chispa, que la grada lo sienta suyo. Después, ojalá llegar a los ‘playoffs’”



5 Diana Cabrera, Pívot.

“Esta es mi casa, me gusta afrontar los desafíos con Ardoi. El año va a ser muy duro, pero iremos partido a partido”



6 Claudia Calvelo, pívot.

“Elegí el Osés porque todo el mundo me hablaba bien. Va a ser interesante, queremos ser un quebradero de cabeza”



7 Juantxo Ferreira, técnico principal.

“Esta semana es la más dura. El equipo tiene que ser competitivo e intenso, han respondido bien estas semanas”



8 María Zabalza, alero.

“Quiero crecer y hacer una temporada competitiva. El equipo es joven y veterano a la vez, el mix nos va a hacer crecer”



9 Sabela García, alero.

“Me quedo porque aquí siempre me he sentido querida. Este año tenemos un equipo fuerte y sé que vamos a darlo todo”



10 Anna Prim, base.

“Vine porque Ardoi tiene un proyecto muy interesante. Todo va a estar ajustado, pero podemos dar la sorpresa”



11 Mamen Blanco, base.

“Me gusta el ritmo del Osés, su esencia. Mi idea es estar lo más arriba posible, intentar ganar los partidos que podamos”



12 Zoe Hernández, base

“Es mi primera vez fuera de casa y este equipo era perfecto. La competición cada vez es más complicada”