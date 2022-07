Pablo Yárnoz: "No seguiré en el club, pero me quedo con los seis años que he vivido aquí"

Pablo Yárnoz en el La vida da muchas vueltas, las etapas comienzan y terminan y esta vez la que finaliza es la deen el Basket Navarra Club

El navarro llegó hace seis años al equipo, pero hoy se despide, de momento, de un equipo al que le debe mucho y al que echará de menos. Aún no sabe qué le deparará el futuro, dónde jugará o en que liga, pero después de la fractura que sufrió en su peroné izquierdo tiene ganas de demostrar que todavía puede jugar en las altas categorías del baloncesto nacional.

¿Por qué ha tomado la decisión de no continuar en el club?

Los contratos en estas ligas suelen durar una única temporada y no he llegado a un acuerdo con el Basket Navarra. La oferta no les parecía muy adecuada y al final, por un motivo u otro, puse todo encima de la balanza y no me merecía la pena. Estoy triste porque llevaba seis años en el club. No creo que tenga que ver con la lesión, quiero pensar así, pero no sé muy bien porqué. Simplemente es que la oferta que me dijeron no me parecía la adecuada.

¿Cómo está su peroné?

Bien. Al principio la lesión fue bastante dura, no era consciente de que tenía que estar tantos meses parado, me costó asimilarlo. Ahora que ya han pasado tantos días estoy mejor, me encuentro en la recta final, he empezado a correr, a saltar y a tener sensaciones de un jugador de baloncesto. Estoy contento, en una lesión tienes mucho tiempo para pensar y me he planteado muchas veces lo que quería, sé que quiero seguir demostrando que sigo siendo útil para jugar a un baloncesto de nivel alto. Solo me planteo en volver dentro de unos meses, me imagino jugando y lo que me ayuda a tener fuerza es que estoy en la fase final, es bastante guay.

Jordi le veía como un jugador importante este temporada, comentó que le dio pena perderle en la fase final de los ‘Playoffs’.

Sí, lo sé. Hemos estado juntos dos temporadas y media y la verdad es que poco a poco he ido ganando más protagonismo en sus esquemas de juego. Me entendía muy bien con él y teníamos claro a qué queríamos jugar. Yo creo que por eso al final he podido disponer de tantos minutos, en la fase regular estaba disputando en el campo bastante rato y estaba muy contento, pero de repente me lesioné. Creo que se pudo notar mi baja en los últimos partidos, pero son cosas que pasan.

¿Cómo ve el futuro?

Incierto. Solo sé que me gustaría seguir jugando a baloncesto, no sé donde. Aún no me he planteado nada, solo tengo ganas de volver después de pasar esta lesión grave. Me apetece recuperar sensaciones de jugador de baloncesto y es lo único que tengo en la cabeza desde el día que me lesioné. Ese era el objetivo que me había marcado y cada día está más cerca de hacerse realidad.

¿Qué ha significado para usted el Basket Navarra?

Muchísimo. Les tengo que dar las gracias por todo. Debuté en LEB porque confiaron en mí y me han hecho pasar seis años muy muy buenos. He podido conocer a mucha gente, he tenido grandes entrenadores, he hecho amistades y he pasado por grandes experiencias jugando con los equipos. Estoy contento por todo lo que he vivido con ellos.

Ha estado jugando en Arrosadía durante seis años. ¿Cuál ha sido la temporada más especial?

La de este año. Es difícil elegir, pero creo que esta temporada ha sido especial. El final fue trágico, lesionarme en la última recta fue una auténtica faena, pero esta temporada nadie apostaba por nosotros y hemos dado la sorpresa. Hemos tenido un grupo en el que el vestuario había buen ambiente, éramos un grupo joven. Me acuerdo que solo renovamos Adrián y yo, llegaron nueve fichajes, algunos de EBA, otros no tenían experiencia en nuestra liga, pero tiramos para adelante. No salimos en las quinielas, pero Jordi consiguió unir al grupo y los jugadores nos lo hemos currado, había buen ambiente y entrenar así era genial.

¿Su mayor aprendizaje?

Cuando llegué estaba muy verde en baloncesto, sobre todo en el tiro, pero ahí he mejorado mucho y creo que cada temporada he ido teniendo más minutos y como consecuencia más confianza del entrenador y mía. He crecido en todas las facetas como jugador.

¿Un momento?

Qué difícil. Si me tuviera que queda con uno sería hace cuatro temporadas. Jugamos en el Palacio de los Deportes de Granada ante casi 5.000 personas y jugué un gran partido. Teníamos un equipo inferior al rival, pero al final supimos jugar bien. Lo recuerdo como algo chulo.