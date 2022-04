Álex Urtasun, el rey de la Copa

Con Álex Urtasun como elemento revolucionario de la Final, el Movistar Estudiantes ha conquistado el primer título de su historia en la categoría en una mañana de domingo para el recuerdo. Un partido en el que los madrileños llegaron con 18 puntos al descanso, tras un triple de Beirán desde más allá del medio campo, y en el que Covirán Granada tuvo incluso pelota ganadora tras una espectacular remontada.

Un duelo resuelto en su última jugada (73-72) y que terminó premiando la consistencia de los madrileños en una mañana en la que el WiZink Center batió el récord histórico de asistencia de las Finales con 9,432 espectadores.

EL MOVISTAR ARROLLADA

Suele ser habitual que, en una final, sus protagonistas entren al partido con un cierto respeto por un rival al que tantean durante los primeros compases. Y eso mismo fue lo que sucedió. Ambos equipos necesitaron tres minutos para soltar nervios en ataque.

Una tarea que Kevin Larsen asumió con un soberbio mate con el que lanzó el primer aviso. Pero no fue el único ya que tres tiros libres consecutivos de Johnny Dee y un nuevo mate, en esta ocasión a cargo de Nacho Martín, obligaron a Pablo Pin a solicitar su primer tiempo muerto. Fue Elisor quien anotó la primera canasta en juego de los nazaríes, tras seis minutos de partido, pero no sirvió para templar nervios. Movistar Estudiantes supo leerlo y, con dos tres triples, puso una renta amplia a dos minutos del descanso (18-3) ante la que Covirán reaccionó por “la fuerza” con tres canastas seguidas (23-10).

Fue Germán Martínez, del Covirán Granada, el que ponía corazón al juego de su equipo bien secundado por un Joan Tomàs (27-17). Parecía que podía ser el momento del plantel de Pablo Pin, pero el Movistar Estudiantes no cesó en su empeño de obtener ventajas (31-17). El tiempo pasaba y las cosas se complicaban para un Covirán Granada que trataba de encontrar nuevas vías de anotación con el primer triple de Thomas Bropleh, pero cuando más cómodos se estaban sintiendo, llegó el gran zarpazo estudiantil con un triple de Javi Beirán desde 14 metros para cerrar el primer tiempo a lo grande (44-26).

LA REACCIÓN NAZARÍ EN DEFENSA

Tardó el equipo de Pablo Pin en regresar a pista, pero cuando lo hizo, los rostros de sus jugadores anunciaban tambores de guerra. Especialmente cuando Christian Díaz y Lluis Costa se colocaron el mono de trabajo en ataque para que, con una estelar dirección y algún que otro triple, su equipo pudiera verse por primera vez por delante en el marcador (48-49).

Y si vibrantes habían sido los tres primeros cuartos del partido, no menos espectacular resultó un último periodo en el que todo pudo pasar. Primero explotó Lluis Costa desde el 6,75 y después, con la magia de un Álex Urtasun que se vino arriba con soberbias penetraciones con las que prolongar el desenlace hasta el último suspiro. Ahí, Lluis Costa llegó a tener 3 tiros libres con los que pudo haber emparado el partido a 4” del final, pero el último no entró y Movistar Estudiantes gozó de una última pelota que no encontró el camino al aro. Covirán volvió a fallar y la victoria se quedó en casa (73-72).

Urtasun fue el MVP del partido con 14 puntos y 6 rebotes.