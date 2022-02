Broche de oro a los 75 años: más de 2.000 personas asistieron a la fiesta del basket en el Navarra Arena

La celebración de los 75 años de la Federación Navarra de Baloncesto llegó este sábado a su fin, tras la victoria del Basket Navarra ante el líder, el Ourense.

El pabellón acogió a más de dos mil personas, que animaron a viva voz a todos los equipos que han pasado por la cancha instalada en el pabellón.

La fiesta se realizó en honor a ANELA, para la que sortearon 50 premios, cuyo resultado se conoce este domingo a las 18 horas a través de la página de la Federación Navarra de Baloncesto Ardoi.

Balastegui tapona al líder

Ambición, fuerza y casta, ENERparking Basket Navarra. El equipo navarro que este sábado fue pureza y garra, un conjunto con ganas de demostrar a los suyos que su sitio en la tabla, no es tan abajo.

Derrotaron al líder, el Hereda Club Ourense Baloncesto (72-71), después de conseguir una ventaja de diecisiete tantos y ver cómo les empataban y les superaban.

Hace un mes dijeron que no, que bastaba de derrotas, que no estaban cómodos, que no era su sitio y así lo demostraron ayer.

De la Hera rompió los esquemas de Gantt, el quinto máximo anotador de la Liga LEB Plata, y superó a Nogues, el conductor, el máximo anotador del Ourense, que entró en una dinámica negativa con el paso de los minutos, aunque, marcó la que podía haber sido una remontada y una dura derrota para el local.

Ugochukwu se salió, anotó 20 tantos y fue la mano derecha de Balastegui, el hombre del partido, el de la victoria a un segundo de terminar, el que levantó a un pabellón que había visto cómo les habían remontado 17 tantos.

Parecía que todo estaba perdido, pero él lo hizo. Balastegui sacó la falta que necesitaba el ENERparking para empatar y lo encestó, metió dos puntos de oro para cerrar una tarde histórica, la de su séptima victoria.

Basket Navarra. Balastegui (13), Treviño (8), Rogers (7), Yarnoz (6), Ugochukwu (20)-quinteto incicial- Hoffman (9), Fernández (3), Font (2), De la Hera (4).

Hereda. Marín (6), Nogues (17), Aboubacar (12), Gantt (6), Van Wijk (4)-quinteto inicial- Martín (5), Dukanovic (6), Carter (2), Salvador, Ventura (2), De Assis (4), Lasenbergs (7).

Árbitro. Javier Borrego Rodríguez y Jesús Criado García. Sin eliminados

Parciales. 25-19, 16-19, 21-7, 10-26.

El Osés, un esfuerzo fallido

El Osés Construcción Ardoi y la definición de pelea van unidas de la mano, lo hizo este sábado, pero el Barça CBS fue imparable. (49-68).

Un líder dominador en ambas canchas, un equipo ante el que no pudieron hacer mucho las de Jotas Unzué. No fue por falta de esfuerzo, pero las canastas del equipo de Zizur no pasaban por el aro.

El equipo se dejó la piel ante el rival más duro esta temporada y rompió su racha, la de no dejar que el Barça CBS le gane en casa. Las catalanas dominaron el encuentro desde el principio, no dieron pie a la remontada y les bastaron diez minutos para lograr una ventaja de 20 puntos, número difícil de superar ante un rival que no fallaba y que tenía entre sus líneas a Itziar Llobet, la MVP del partido con 16 puntos.

La segunda mitad se tiñó de azul, del Osés, el equipo al que animaban cientos de voces desde la grada. Sacó fuerzas y se impuso, convirtiéndose en lo que le caracteriza, un muro defensivo, y provocando la desesperación del Barça CBS. Remontaron parte de la ventaja, se pusieron a nueve tantos, gracias a Santibáñez y Cabrera, y supieron abrirse huecos durante los últimos veinte minutos, pero la falta de acierto fue su punto débil, lo que les impidió sumar una victoria en la fiesta del baloncesto.