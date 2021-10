El ENERparking Basket Navarra no pudo obtener la victoria en el primer encuentro de liga ante un CB Marbella que luchó hasta el último instante, logrando finalmente un triunfo de mucho mérito (76-71). Los pupilos de Jordi Juste disputaron un partido muy igualado en el que se mantuvieron por delante en el marcador durante gran parte del choque. Sin embargo, la buena defensa del bloque azulón y el acierto de cara al aro en los últimos instantes fueron decisivos. Ni el buen encuentro disputado por jugadores como Balastegui, Pau Treviño o David Font fueron suficientes para superar a un rival que nunca bajó los brazos.

Saltó con todo a la pista el conjunto navarro, endosando un parcial inicial de 0-5 a favor y buscando meter un ritmo alto de intensidad desde el minuto 1. Ambos bloques salieron dispuestos a dejarse todo en el Carlos Cabezas, donde la efectividad salió a relucir con un festival de triples nada más comenzar (11-12, m. 4). Balastegui se encontraba de dulce en el inicio, llevando la batuta del choque y anotando con facilidad desde la línea de tres puntos.

El duelo se convirtió en un continuo tira y afloja, donde ninguno quiso dejar escapar al rival por más de dos puntos (19-19, m. 8). Por parte del bloque azulón, Nedeljkovic tomó el protagonismo para los anfitriones, apareciendo tanto en ataque como en defensa. Un coast to coast de Lucas Muñoz puso por delante al CB Marbella al final del primer cuarto (25-23).

La dinámica del encuentro no cesó antes del intermedio, con los dos equipos sin bajar ni un ápice el ritmo de circulación de balón y la intensidad en los marcajes. El conjunto dirigido por Jordi Juste logró reponerse al buen inicio de segundo cuarto del colectivo local, con un Lamine Badji causando verdaderos estragos en la pintura (29-32, min. 15). Otro al que no le tembló el pulso desde el triple fue Rogers, que salió valiente, dispuesto a no dejarse nada en el tintero. Un canastón de Balastegui impuso la máxima ventaja hasta el momento en el partido para el ENERparking Basket Navarra (29-37, m. 17). El resultado de cara al descanso quedó a favor de los intereses navarros, con un 38-44 que les tocó defender en el segundo tiempo.

SIN TANTO ACIERTO

Ninguno de los dos planteles salió igual de acertado que en el primer cuarto tras el paso por los vestuarios. Con el cuadro marbellí venido arriba y la afición local apretando, el Basket Navarra tuvo que mantener la cabeza fría y saber jugar sus cartas para mantener esa pequeña diferencia a favor (49-53, m. 28). Los jugadores de Rafa Piña metieron una marcha más y lograron llevar el partido al último cuarto con todo aún por decidir (53-56).

El CB Marbella igualó la contienda para meter todavía más tensión al duelo (57-57, m. 32). Entre Balastegui y David Font decidieron echarse el equipo a las espaldas y buscaron sacar canastas fáciles a toda costa. Las defensas hombre a hombre de los dos conjuntos se volvieron vitales (62-63, m. 35). En un final que fue de infarto, y con un punto abajo en el marcador, Badji tuvo el balón bajo el aro a falta de 20 segundos para hacerse con la victoria. La buena defensa del conjunto azulón fue clave para poder amarrar el resultado e, incluso, sacar dos tiros libres para asegurar el triunfo ante su hinchada.

Jordi Juste: “No hemos sabido gestionar el final del partido”

El entrenador del ENERparking Basket Navarra, Jordi Juste, como no podía ser de otra manera, se encontraba decepcionado con el resultado final. “Parecía que lo teníamos ahí a punto. Hemos competido y nos hemos mantenido durante la mayor parte del encuentro por delante en el marcador hasta el final, dominando. Lamentablemente, hemos encajado dos triples que han sido claves y nos han hecho realmente daño. Psicológicamente no hemos sabido gestionar el final del partido. Hemos trabajado bien, hasta el último cuarto. No queda otra, debemos seguir trabajando”, zanjó.